Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Peksimet Mahallesi Kadıkalesi mevkiinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla denetim gerçekleştirdi. Uygulama, özellikle motosiklet ve motorlu bisikletlerin neden olduğu gürültü kirliliğini ve kurallara aykırı kullanımı önlemeyi hedefledi.

Plakasız ve abartı egzozlu motosiklet durduruldu

Denetimler sırasında plakası olmayan bir motosiklet ekipler tarafından durduruldu. Yapılan kontrolde motosikletin abartı egzozla kullanıldığı tespit edildi. Hem plakasız kullanım hem de çevreyi rahatsız eden gürültülü egzoz nedeniyle motosikletin trafik düzenini olumsuz etkilediği bildirildi.

Sürücüye 28 bin 937 lira ceza

Motosiklet sürücüsüne toplam 28 bin 937 lira idari para cezası uygulanırken araçla ilgili yasal süreç başlatıldı. Jandarma ekiplerinin ilçe genelinde denetimlerini aralıksız sürdüreceği ifade edildi.