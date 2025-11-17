Son Mühür - Galatasaray’ın Monaco’dan 30,7 milyon euroya transfer ettiği Wilfried Singo, Avrupa’da büyük ilgi gördü. İngiliz kulübü Liverpool, 24 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncuyu yakından takip ediyor. Singo’nun sözleşmesindeki 60 milyon euroluk serbest kalma maddesi, transferin devre arasında bile gerçekleşebileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Süper Lig tarihinin en pahalı transferi

Liverpool’un, özellikle Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında Singo’nun performansını incelediği ve oyuncu aynı seviyede devam ederse transferin kesinleşeceği belirtildi. Singo, bu bedelle transfer olursa Süper Lig tarihinin en yüksek ücretli transferi olacak. 28 milyon euroya yükseldi 24 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri şimdiden 28 milyon euroya ulaştı. Galatasaray, Singo’nun 2030’a kadar devam eden sözleşmesindeki serbest kalma maddesini kullanarak önemli bir gelir elde etmeyi planlıyor. Ayrıca, Monaco’nun satıştan elde edilecek kârdan %10 pay alacağı bildirildi.