Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen geniş kapsamlı bahis soruşturması, milli takımların kadrolarını da doğrudan etkiledi. A Milli Futbol Takımı, Galatasaraylı oyuncu Eren Elmalı’nın kadrodan çıkarıldığını resmi açıklamayla duyurdu.

TFF 1024 futbolcuyu PFDK’ya sevk etti

A Milli Takım’dan yapılan bilgilendirmede, profesyonel liglerdeki bahis eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tam 1024 futbolcunun PFDK’ye sevk edildiği vurgulandı. Sevk işlemleri Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca tedbirli olarak gerçekleştirildi.

Üç milli takımda kadro değişikliği

Soruşturmanın ardından sadece A Milli Takım değil; Ümit Milli Takım ve U19 Milli Takımı kadrolarında da revizyon gerçekleştirildi. Açıklanan yeni düzenlemelere göre:

A Milli Takım kadrosundan Eren Elmalı çıkarıldı.

Ümit Milli Takım’dan İzzet Çelik çıkarıldı.

U19 Milli Takımı’ndan Ege Albayrak kadrodan çıkarıldı.

Bu değişikliklerin, tedbir kapsamında yapılan PFDK sevkleri doğrultusunda gerçekleştiği belirtildi.