A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 2’nci maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma yarın saat 21.45’te Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanacak.
Antrenman öncesi aile pozu
Milliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde son antrenmanını gerçekleştirdi. Çalışma öncesinde futbolcular ve teknik kadro birlikte “aile fotoğrafı” çektirerek moral depoladı.
Basına açık idman
Antrenmanın ilk bölümü basına açık olarak yapıldı. Oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından top kapma çalışmalarıyla hazırlıklarını sürdürdü.
Taktik provalar yapıldı
Kritik mücadele öncesi son taktiklerin denendiği idmanda, milliler Montella’nın direktifleri doğrultusunda çalıştı. Antrenman, taktik provaların ardından sona erdi.
Hedef galibiyet
A Milli Takım, İspanya karşısında sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Montella ve ekibinin hedefi, Konya’daki taraftar desteğiyle üç puan alarak grup mücadelesinde avantaj sağlamak.