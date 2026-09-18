UEFA Uluslar A Ligi maratonunda zorlu rakiplere karşı mücadele verecek olan A Milli Futbol Takımı'nda hazırlık dönemi öncesi beklenen oyuncu listesi kamuoyuyla paylaşıldı. Ay-yıldızlı ekibin İtalyan çalıştırıcısı Vincenzo Montella, hem tecrübeli isimleri hem de çıkış yakalayan genç yetenekleri kapsayan geniş bir kadro tercihinde bulundu.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU MEVKİ MEVKİ TAM LİSTE

Kritik grup müsabakaları öncesinde kampa katılması kararlaştırılan 29 kişilik aday kadro şu futbolculardan oluşuyor:

Kaleciler: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır

Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik

Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik Orta Saha: Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

İLK KEZ AY-YILDIZLI FORMA ŞANSI BULAN 4 YENİ İSİM

Teknik heyetin açıkladığı tercihler arasındaki en çarpıcı detay, kariyerlerinde daha önce A Milli Takım tecrübesi yaşamamış dört futbolcunun davet edilmesi oldu. Gösterdikleri istikrarlı performansla dikkat çeken Adil Demirbağ, Bartuğ Elmaz, Melih Kabasakal ve İlhan Fakılı, teknik direktör Vincenzo Montella tarafından ilk kez ay-yıldızlı formayı terletme fırsatıyla ödüllendirildi.

TÜRKİYE'NİN UEFA ULUSLAR A LİGİ MAÇ TAKVİMİ

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi etabı doğrultusunda güçlü rakiplere karşı dört kritik mücadeleye çıkacak. Fikstürde yer alan karşılaşmaların takvimi şu şekilde belirlendi:

25 Eylül 2026: Türkiye - Fransa

Türkiye - Fransa 28 Eylül 2026: Türkiye - İtalya

Türkiye - İtalya 2 Ekim 2026: Belçika - Türkiye

Belçika - Türkiye 5 Ekim 2026: İtalya - Türkiye