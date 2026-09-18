Son Mühür - UEFA Uluslar A Ligi'ndeki zorlu mücadeleler öncesinde hazırlıklarına başlayan Ay-Yıldızlı ekipte aday kadro açıklandı. Montella'nın tercihlerinde en çok öne çıkan detay, kariyerlerinde ilk defa milli formayı giyme heyecanı yaşayacak olan 4 yeni futbolcu oldu.

Milli takımın aday kadrosu

Açıklanan listede yer alan oyuncular pozisyonlarına göre şu şekilde sıralandı:

Kaleciler: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik Süper Lig yayın ihalesi ne zaman, kimler katılıyor? Nefesler tutuldu İçeriği Görüntüle

Orta saha: Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

Maç takvimi belli oldu

UEFA Uluslar A Ligi kapsamındaki yoğun maç trafiğinde A Milli Takım'ın oynayacağı karşılaşmaların programı ise şu şekilde belirlendi:

26 Eylül Cuma: Türkiye - Fransa (Kocaeli)

28 Eylül Pazartesi: Türkiye - İtalya (Bursa)

2 Ekim Cuma: Belçika - Türkiye (Deplasman)

5 Ekim Pazartesi: İtalya - Türkiye (Bologna)