Son Mühür - UEFA Uluslar A Ligi'ndeki zorlu mücadeleler öncesinde hazırlıklarına başlayan Ay-Yıldızlı ekipte aday kadro açıklandı. Montella'nın tercihlerinde en çok öne çıkan detay, kariyerlerinde ilk defa milli formayı giyme heyecanı yaşayacak olan 4 yeni futbolcu oldu.
Milli takımın aday kadrosu
Açıklanan listede yer alan oyuncular pozisyonlarına göre şu şekilde sıralandı:
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Kaleciler: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır
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Defans: Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik
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Orta saha: Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan
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Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün
Maç takvimi belli oldu
UEFA Uluslar A Ligi kapsamındaki yoğun maç trafiğinde A Milli Takım'ın oynayacağı karşılaşmaların programı ise şu şekilde belirlendi:
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26 Eylül Cuma: Türkiye - Fransa (Kocaeli)
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28 Eylül Pazartesi: Türkiye - İtalya (Bursa)
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2 Ekim Cuma: Belçika - Türkiye (Deplasman)
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5 Ekim Pazartesi: İtalya - Türkiye (Bologna)