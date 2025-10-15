Son Mühür - A Milli Futbol Takımı, Kocaeli’de Gürcistan’ı 4-1 yenerek 2026 Dünya Kupası yolunda önemli bir avantaj elde etti. Ay-yıldızlı ekip, E Grubu’nu ikinci sırada tamamlaması halinde, Avrupa elemelerinde grup ikincileri ile UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek 4 takımın yer aldığı play-off turuna katılacak. Play-off turunda toplam 16 takım, tek maçlı yarı final ve final formatında mücadele edecek. Yarı finaller 26-28 Mart 2026, final karşılaşmaları ise 29-31 Mart 2026 tarihlerinde oynanacak. Bu turu kazanan dört ülke, Avrupa’dan Dünya Kupası biletini alacak.

Milli Takım 1. torbada yer alabilir

Güncel puan durumuna bakıldığında, A Milli Takım’ın 1. torbada yer alma ihtimali %95 olarak öngörülüyor. Bu durumda Türkiye, ilk turu evinde oynayacak ve güçlü rakiplerle eşleşme olasılığını büyük ölçüde azaltacak. 1. torbada bulunan Türkiye’nin ilk maçtaki rakibi, 4. torbadan gelecek takımlardan biri olacak. Muhtemel rakiplerimiz belli oldu: 4. Torba (İlk turda olası rakipler): İsveç

Kuzey Makedonya

Kuzey İrlanda

Moldova 2. Torba (Final etabında karşılaşabileceğimiz takımlar): Polonya

İskoçya

Macaristan

Çekya 3. Torba (Final aşamasında olası diğer rakipler): Romanya

Slovakya

Slovenya

Arnavutluk Bu senaryoya göre Türkiye, İtalya, Ukrayna ve Galler gibi güçlü ekiplerle eşleşme riskinden uzak kalacak. Muhtemelen play-off'ya kalacak takımlar A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde E Grubu’nu ikinci sırada tamamlaması halinde güncel tabloya göre karşılaşacağı rakipler şu şekilde: UEFA Uluslar Ligi’nden katılacak ekipler: Galler

Romanya

İsveç

Kuzey İrlanda Avrupa Elemeleri grup ikincileri: Slovakya

Kosova

İskoçya

Ukrayna

Macaristan

Polonya

Bosna-Hersek

İtalya

Kuzey Makedonya

Arnavutluk

Çekya