CHP İzmir İl Başkanlığı 39. Olağan Kongresi 17 Ekim tarihinde gerçekleştirilmişti. Kongre sonucunda Çağatay Güç, CHP İzmir İl Başkanı olarak seçilmişti. Güç bugün, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e CHP Genel Merkezi'nde ziyarette bulundu. Ziyaretin ardından Çağatay Güç, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

"Halkın ve umudun partisi olarak yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz!"

Sosyal medya hesabı üzerinden ziyaretle ilgili olarak paylaşımda bulunan Güç, "Türkiye’nin birinci partisinin lideri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i ziyaret ettik. CHP İzmir örgütü olarak hedeflerimizi ve önümüzdeki dönemin yol haritasını değerlendirdik.

Cumhuriyetimizin 102. yılına bir gün kala, Genel Başkanımızın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği kent olan Cumhuriyetin doğduğu şehir İzmir’e selamlarını iletiyoruz.

CHP İzmir İl Örgütü olarak, Cumhuriyetin, halkın ve umudun partisi olarak yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.