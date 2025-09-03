Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvaya doğrudan katılmak için ilk adımı atacak olan milliler, Gürcistan mücadelesinin ardından 6 Eylül Cumartesi günü Konya’da İspanya ile karşılaşacak.

Maç, yarın TSİ 19.00'da Boris Paichadze Stadyumu'nda oynanacak.

7. Randevu: A Millilerin Gürcistan Karnesi

Türkiye ile Gürcistan, bugüne kadar 3’ü resmi, 3’ü özel olmak üzere toplam 6 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda A Milliler 4 kez sahadan galip ayrılırken, 1 kez mağlup oldu ve 1 maç da beraberlikle sonuçlandı. Ay-yıldızlılar rakip fileleri 15 kez havalandırırken, kalesinde 6 gol gördü. İki ülke son olarak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda karşılaşmış, maçı Türkiye 3-1 kazanmıştı.

Montella'nın 24. Maçı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, millilerin başında 24. maçına çıkacak. İtalyan teknik adam yönetiminde bugüne kadar 16'sı resmi, 7'si özel olmak üzere toplam 23 müsabaka oynayan ay-yıldızlılar, bu maçlarda 12 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti.

Maçın Hakemi İtalyan Davide Massa

Gürcistan-Türkiye karşılaşmasını İtalya Futbol Federasyonu’ndan hakem Davide Massa yönetecek. Massa’nın yardımcılıklarını Filippo Meli ile Stefano Alassio yapacak. Maçın 4. hakemi Matteo Marcenaro olacak. Müsabakada VAR'da Marco Di Bello, AVAR'da da Daniele Doveri görev alacak.

A Milli Takım Aday Kadrosu

Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün