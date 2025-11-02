A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri kapsamında oynadığı rövanş maçında Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ni 35-19’luk skorla mağlup etti. Bu sonuçla Türkiye, Avrupa elemelerinde ikinci tura yükselme başarısı gösterdi.

Elazığ’da tribünler tıklım tıklım doldu

Elazığ Ahmet Aytar Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye Elazığlı hentbolseverler yoğun ilgi gösterdi. Tribünleri tamamen dolduran taraftarlar, maç boyunca millilere büyük destek verdi.

Milliler, taraftar desteğini arkasına alarak karşılaşmaya hızlı başladı. İlk yarıda tempoyu belirleyen taraf Türkiye oldu ve devreye 22-10’luk üstünlükle girdi.

İkinci yarıda fark büyüdü

İkinci yarıya da aynı kararlılıkla başlayan A Milli Takım, hücumda etkili bir oyun ortaya koyarken, savunmada da rakibine kolay fırsat tanımadı. Kaleci performansının da öne çıktığı mücadelede milliler farkı giderek açtı ve sahadan 35-19’luk net bir galibiyetle ayrıldı.

Türkiye 2. eleme turunda

Bu galibiyetle birlikte Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ni toplam skorla eleyerek 2027 IHF Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri’nin ikinci turuna adını yazdırdı.

Milliler, ikinci turda karşılaşacağı rakibini önümüzdeki haftalarda yapılacak kura çekimiyle öğrenecek.

Teknik ekip ve oyunculardan taraftara teşekkür

Maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik ekip, oyuncuların mücadele gücünden ve taraftar desteğinden memnuniyet duyduklarını belirtti. A Milli Hentbol Takımı teknik direktörü, “Elazığ halkı bize inanılmaz bir atmosfer sundu. Oyuncularımız sahada istedikleri her şeyi yaptı. Bu galibiyet Türkiye hentbolu adına önemli bir adım” dedi.