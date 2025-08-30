UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek Fenerbahçe’nin lig aşaması maç programı netleşti. Sarı-lacivertliler, grup aşamasına 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Hırvat ekibi Dinamo Zagreb karşısında başlayacak.

Avrupa arenasındaki yolculukta Fenerbahçe, son hafta mücadelesini ise 29 Ocak 2026’da Romanya temsilcisi FCSB’ye karşı deplasmanda oynayacak.

Rakipler netleşti

Monako’da yapılan kura çekimi sonrası Fenerbahçe; İngiltere’den Aston Villa, Hırvatistan’dan Dinamo Zagreb, Macaristan’dan Ferencvaros, Çekya’dan Viktoria Plzen, Fransa’dan Nice, Romanya’dan FCSB, Almanya’dan Stuttgart ve Norveç’ten Brann ile eşleşti.

Takım, kura sonuçlarının ardından hazırlıklarını Avrupa Ligi mücadelesine göre planlıyor.

Maç takvimi belirlendi

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki maç programı şöyle açıklandı:

24 Eylül: Dinamo Zagreb (Deplasman)

2 Ekim: Nice

23 Ekim: Stuttgart

6 Kasım: Viktoria Plzen (Deplasman)

27 Kasım: Ferencvaros

11 Aralık: Brann (Deplasman)

22 Ocak: Aston Villa

29 Ocak: FCSB (Deplasman)