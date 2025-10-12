Son Mühür- A 101 marketleri, “Haftanın Yıldızları” kategorisi kapsamında deterjandan şampuana, peynirden meyve ve sebzelere kadar çok sayıda üründe indirim fırsatları sunuyor. Marketin açıklamasına göre, hem temel gıda ürünleri hem de kişisel bakım ve temizlik ürünleri bu kapsamda tüketicilere avantajlı fiyatlarla sunuluyor.

Gıda ürünlerinde öne çıkan indirimler

Pirinç, şeker ve süt ürünleri gibi temel gıda ürünleri de indirimde:

Efor Geleneksel Karadeniz Çayı 1 Kg – 155 TL

Ovadan Osmancık Pirinç 2,5 Kg – 132,50 TL

Balküpü / Irmak / Doğuş Toz Şeker 3 Kg – 139,50 TL

Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 3 Kg – 115 TL

Birşah Süzme Yoğurt 900 gr – 89,50 TL

Kaanlar Az Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg – 149 TL

Tarabya Tam Yağlı Dilimi Tost Peyniri 350 gr – 99 TL

Tarabya Tam Yağlı Dilimi Tost Peyniri 500 gr – 139 TL

Sütaş / İçim Kaşar Peyniri 500 gr – 159 TL

Sütaş / Pınar Ayran 1 Litre – 29 TL

Ayrıca et ve tavuk ürünlerinde de indirimler dikkat çekiyor:

Namet Dana Mangal Sucuk 350 gr – 189 TL

Beşler Dondurulmuş Dana Döner 250 gr – 135 TL

Lezita Piliç Şinitzel 700 gr – 89 TL

Lezita Piliç Salam 850 gr – 79,50 TL

Dardanel Ton Balığı 3x75 gr – 149 TL

Temizlik ve Ev Ürünlerinde Fırsatlar

Haftanın Yıldızları kapsamında temizlik ürünleri de avantajlı fiyatlarla satışta:

Vanish Kosla Leke Çıkarıcı 1 Litre – 160 TL

Marc Çamaşır Makinesi Temizleyici 250 ml – 65 TL

Finish Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 ml – 65 TL

Finish Bulaşık Makinesi Parlatıcı 250 ml – 65 TL

Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 1300 gr – 65 TL

Asperox Sparx Diamond Bulaşık Makinesi Kapsülü 30'lu – 139 TL

Ace Çamaşır Suyu 4 Litre – 129,90 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerde sunulan fırsatlar arasında ise:

Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 1,5 Litre – 89,50 TL

Bref Power Aktiv Klozet Bloğu 3’lü – 89,50 TL

Kişisel Bakım ve Kozmetik Ürünleri

Kişisel bakım kategorisinde ise şampuan, sabun ve deodorant gibi ürünler öne çıkıyor:

Gillette Sensor3 4 Bıçaklı Tıraş Bıçağı – 195 TL

Clear Kadın / Erkek Şampuan Çeşitleri 350 ml – 139 TL

Dove Güzellik Sabunu 90 gr – 42,50 TL

Veet Klasik Ağda Bandı 12’li – 112,50 TL

Veet Klasik Tüy Dökücü Krem 100 ml – 112,50 TL

Vaseline Jel Krem 50 ml – 84,75 TL

Axe Erkek Deodorant Çeşitleri 150 ml – 149 TL

Slazenger Erkek Parfüm Çeşitleri 50 ml – 229 TL