Son Mühür- Türkiye’nin önde gelen perakende zincirlerinden BİM, yeni aktüel ürün kataloğunu tüketicilerle buluşturdu. Haftalık indirimler kapsamında elektronikten mutfak gereçlerine, çocuk ürünlerinden otomotiv aksesuarlarına kadar geniş bir ürün yelpazesi satışa sunuluyor. İşte bu haftanın öne çıkan fırsatları:

Elektronik ve ev gereçlerinde özel fiyatlar

BİM kataloğunda teknoloji ve ev aletleri kategorisinde dikkat çeken ürünler yer alıyor. Heifer Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.999 TL, Keysmart Mini Buzdolabı 4.990 TL, Philips Buhar Kazanlı Ütü 5.490 TL fiyatla raflarda olacak.

Buharlı temizlik cihazları ve çok amaçlı ev aletleri de indirim listesinde: Range Çok Amaçlı Buharlı Temizleme Cihazı 4.350 TL, Fakir 2’si 1 Arada Dik Süpürge ve El Süpürgesi 1.450 TL olarak tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Mutfak ürünleri ve küçük ev aletleri

Haftanın mutfak fırsatları arasında Heifer Çay Makinesi 1.790 TL, Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak 799 TL, Keysmart Personal Blender 999 TL ve Kumtel Inox Grill Tost Makinesi 2.299 TL bulunuyor.

Servis ve yemek takımlarında da uygun fiyatlar öne çıkıyor: Paşabahçe Frezya Servis Tabağı 3’lü 139 TL, Tatlı Tabağı 6’lı 219 TL, Rakle Rimli Baskılı Çay Seti 4’lü 269 TL gibi seçenekler tüketicilere sunulacak.

Çocuk ve bebek ürünlerinde indirimler

BİM bu hafta çocuk ve bebek ürünlerinde de çeşitli fırsatlar sunuyor. Çocuk Oda Nemlendiricisi 329 TL, Şarjlı Çocuk Diş Fırçası 399 TL ve Isı ve Nem Ölçer 249 TL olarak satışa çıkacak.

Eğitici oyuncaklar arasında Eğitici Masalcı Tırtıl 799 TL, Doodle Yazı Tahtası 559 TL ve 3 Boyutlu Çiftliğim 109 TL öne çıkıyor. Pelüş oyuncaklarda ise Pelüş Lama 699 TL, Sevimli Tospik Oyuncak 239 TL fiyatla yer alacak.

Bebek bakım ürünlerinde ise Mama Sandalyesi 699 TL, OiOi Silikon Diş Kaşıyıcı 95 TL, Biberon Kurutucu 49 TL ve Aktivite Minderi 319 TL olarak katalogda yer alıyor.

Otomobil ve araç aksesuarlarında seçenekler

Araç sahipleri de BİM’in aktüel kataloğunda kendilerine uygun ürünleri bulabilecek. Fonksiyonlu Elektrikli Araç İçi Süpürge 1.790 TL, Araç İçi Dikiz Ayna Kamerası 1.250 TL ve Proware Akülü Vidalama 1.750 TL fiyatıyla satışta olacak.

Diğer aksesuarlar arasında Manyetik Araç Telefon Tutucu 249 TL, Araç İçi Numaratör 49 TL, Araç Bel Desteği 69 TL ve Araç İçi Çöp Kovası 129 TL dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

Ev ve depolama ürünleri

Ev düzeni ve depolama çözümlerinde BİM, tüketicilere çeşitli seçenekler sunuyor. Desenli Çamaşır / Oyuncak Sepeti 139 TL, Desenli Oyuncak / Saklama Kutusu 239 TL ve Saklama Kabı 3’lü 39 TL ile evde düzen sağlamak artık daha uygun.

Banyo ve temizlik ürünlerinde ise Çocuk Küveti 559 TL, Banyo-Mama Oturağı 269 TL, Saplı Faraşlı Fırça 79 TL gibi ürünler katalogda yer alıyor.