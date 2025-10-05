Tiyatro efsanesi Haldun Dormen, 98 yaşında yönetmen koltuğuna oturarak 'Hisseli Harikalar Kumpanyası'nı yeniden sahneye taşıdı.

İzmir'de Sahne Tozu Tiyatrosu'nda kapalı gişe oynayan müzikal, hem seyirci rekoru kırdı hem de Türk tiyatro tarihinde bir ilke imza attı.

İlk kez 1980 yılında müzikal olarak sahnelenen, 1988’de ise TRT 1’de televizyon dizisine uyarlanan “Hisseli Harikalar Kumpanyası”, yıllar sonra Dormen’in yönetmenliğinde yeniden hayat buldu.

Usta yönetmenin yazıp yönettiği oyun, 101 kostümle sahnelenen dev bir prodüksiyon olarak İzmirli tiyatroseverlerin beğenisine sunuldu.

Oyun başlamadan önce seyirciler, Haldun Dormen ile sohbet edip fotoğraf çektirdi. Gösteri, alkış ve tezahüratlar eşliğinde başlarken izleyiciler, her replikte kahkahaya boğuldu. Oyun sonunda ise Dormen, efsaneleşen şarkıyı seyircilerle birlikte söyledi ve dakikalarca ayakta alkışlandı.

Haldun Dormen: “Bir 100 sene daha çalışmak istiyorum”

Gösteri öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Haldun Dormen, sahneye yeniden dönmenin mutluluğunu şu sözlerle anlattı:

“Çok sevinçliyim çünkü çok sevdiğim bir oyun. İnşallah yine çok beğenilecek. Tezahüratla karşılandık, bu beni çok mutlu ediyor. 98 yaşında olduğumu hatırlatıp duruyorsunuz ama ne gerek var, bir 100 sene daha çalışmak istiyorum, Allah kısmet ederse.”

“Bu bir rekor, Türkiye’de bir ilk”

Sahne Tozu Tiyatrosu Kurucusu Çağlar İşgören, Dormen’in yönettiği bu özel prodüksiyonun Türk tiyatrosu açısından tarihi bir an olduğunu vurguladı:

“Hisseli Harikalar Kumpanyası ilk sahnelendiğinde ben yeni doğmuştum. Bugün kendi tiyatromda hocam Haldun Dormen’in yönetiminde bu oyunu sahnelemek tarifsiz bir duygu. 98 yaşında bir yönetmenin böyle bir müzikali yönetmesi Türkiye’de bir ilk. Bu aslında Cumhuriyetimizin 103. yılına doğru ilham veren bir rekor.”

“Çocukluk hayalim gerçek oldu”

Oyunun müzik direktörü Serpil Günseli, yıllar önce izlediği bu müzikalin bir parçası olmanın kendisi için büyük bir anlam taşıdığını dile getirdi:

“Küçükken babamla Hisseli Harikalar Kumpanyası’nı izlemiştim ve ‘bir gün bu müzikalde çalışmak istiyorum’ demiştim. Yıllar sonra Haldun Dormen’le yollarımız kesişti.

30 yıldır birlikte çalışıyoruz. 35 yıl sonra bu eserin yeniden sahnelenmesinde yer almak kalbime dokunan bir mutluluk.”

Günseli, müzikalin Erol Evgin’in seslendirdiği unutulmaz şarkılarla izleyiciyi geçmişe götürdüğünü belirterek,

“Sahne Tozu Tiyatrosu İzmir’e imzasını atmış bir tiyatro. Burada olmak, bu efsanevi oyunu yeniden canlandırmak bizim için gurur veric,” dedi.

Yeni sezonda da sahnede olacak

Büyük bir nostalji ve sanat şölenine dönüşen “Hisseli Harikalar Kumpanyası”, yeni sezonda da İzmirli sanatseverlerle buluşmayı sürdürecek.

Haldun Dormen’in sahneye yeniden imza attığı bu özel proje, sadece tiyatro tarihine değil, Türk sanatına da ilham veren bir dönüm noktası olarak kayda geçti.