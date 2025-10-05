Son Mühür/ Osman Günden- Karabağlar Belediyesi, ilçedeki spor kültürünü güçlendirme ve gençlerin gelişimine katkı sağlama misyonuyla amatör spor kulüplerine yönelik önemli bir destek adımını hayata geçirdi. 2025-2026 yeni sezonu öncesinde, tam 35 amatör spor kulübüne toplam 1 milyon 600 bin TL tutarında nakdi yardım sağlandı. Bu büyük destek, Yeşilyurt Futbol Sahası'nda düzenlenen geniş katılımlı bir törenle kulüp yöneticilerine resmen teslim edildi. Törene; Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Karabağlar Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Cihan Demir, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Efkan Muhtar, TFF İzmir İl Temsilcisi Selçuk Ergeldi'nin yanı sıra siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve genç sporcular yoğun ilgi gösterdi.

Başkan Kınay: "Spora ve gençliğe yatırım sürecek"

Törende konuşan Belediye Başkanı Helil Kınay, Karabağlar'da spora ve gençliğe yapılan yatırımların kesintisiz devam edeceğini vurguladı. Kınay, "Bugün itibarıyla 24 antrenörümüzle 8 bin çocuğumuza ulaşıyoruz. Ancak bunun yeterli olmadığının bilincindeyiz," dedi. Çocukların sporla tanışmasının aileleri de sürece dahil ettiğini ve bu sayede toplumsal bir gelişim sağlandığını ifade eden Başkan Kınay, mahallelerde düzenlenen basketbol, yüzme ve özel gereksinimli çocuklara yönelik kurslarla hem spor sevgisini aşıladıklarını hem de gelişimlerine somut katkılar sunduklarını belirtti. Kınay, temel hedeflerinin, ilçedeki tüm çocuklara, gençlere, kadınlara ve spora emek veren herkese dokunmak ve onlara destek olurken ailelerini de güçlendirmek olduğunu sözlerine ekledi.

Uzundere Spor Merkezi yıl bitmeden hizmete giriyor

Başkan Kınay, ilçedeki spor tesislerinin geliştirilmesi ve planlanması konusunda Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Bakanlık düzeyinde çalışmaların sürdüğünü müjdeledi. Özellikle Karabağlar'daki önemli projelerden biri olan Uzundere Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nin bu yıl sona ermeden hizmete açılacağını duyurdu. Merkezin sadece Karabağlar'a değil, tüm İzmir sporuna büyük katkı sağlayacağının altını çizdi. Kınay, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak atılan bu adımları kararlılıkla büyüterek sürdüreceklerini ifade etti. Konuşmasını, Medeni Kanun'un kabulünün 99. yılını kutlayarak noktalayan Kınay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve spora emek veren herkese şükranlarını sundu.

Spor camiasından teşekkür ve gelecek vurgusu

İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Efkan Muhtar, yeni spor tesislerinin çocukların gelişimine pozitif katkı sağlayacağını belirterek, Başkan Kınay'a sunulan destekten dolayı teşekkürlerini iletti. Karabağlar Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Cihan Demir ise, ilçede 2 binden fazla sporcunun aktif faaliyet gösterdiğine dikkat çekerek, altyapı eksikliklerinin yetkililerin çalışmalarıyla giderileceğini ve bu belediye desteği sayesinde sezon açılışının başarıyla gerçekleştirildiğini kaydetti. TFF İzmir İl Temsilcisi Selçuk Ergeldi ise futbol sahalarının sadece sportif faaliyetler için değil, aynı zamanda afet anlarında geçici yaşam alanı olarak da hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, güvenli ve çok amaçlı spor alanları oluşturma hedefine dikkat çekti. Konuşmaların ardından sembolik çekin takdim edilmesi ve genç sporcularla hatıra fotoğrafı çekilmesiyle tören sona erdi.