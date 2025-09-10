Son Mühür- Buca Belediyesi, bir internet haber portalında yer alan “CHP Buca İlçe Kongresi için Buca Belediyesi’ne 90 işçinin alındığı” iddiasına yazılı açıklamayla karşılık verdi. Belediyeden yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

“İşe alım söz konusu değil”

Belediye, mali yapı nedeniyle yeni işçi alımının mümkün olmadığını belirterek, “İşçilerimiz eksik maaş alırken işe alım yapılması söz konusu bile olamaz” ifadesine yer verdi.

Açıklamada, geçmiş dönemdeki borçlar, zorunlu kesintiler ve ağır ekonomik koşullar nedeniyle bu tür iddiaların temelsiz olduğunun altı çizildi.

“İddialar iyi niyetle bağdaşmıyor”

Belediye açıklamasında, işçilerin eksik maaşları nedeniyle başlattığı işten kaçınma eylemi sürecinde gündeme gelen bu iddiaların ne iyi niyetle ne de gazetecilik ilkeleriyle örtüştüğü kaydedildi.

“Bizim önceliğimiz hem Buca halkına kesintisiz hizmet sunmak hem de işçilerimizin maaşlarını eksiksiz almasını sağlamaktır” denildi.

“Hassas sürece zarar veriyor”

Buca Belediyesi, asılsız haberlerin ve söylentilerin mevcut sürece zarar verdiğini vurgulayarak, “Kimin yararına veya çıkarına hizmet ettiği açık olan bu iddialara lütfen itibar etmeyiniz” çağrısında bulundu.