Son Mühür- Ünlü oyuncu Pelin Akil, geçtiğimiz haftalarda Anıl Altan ile evliliğini noktalamasının ardından ilk kez konuştu. Akil, ayrılığın ardından yaşamında başlayan değişimleri ve yeni projelerini anlattı.

Boşanma sonrası yeni bir dönem

2016 yılında meslektaşı Anıl Altan ile evlenen ve bu birliktelikten ikiz kızları olan Pelin Akil, evliliğini geçtiğimiz haftalarda sonlandırmıştı. Akil, ayrılığın ardından hayatında büyük bir dönüşüm yaşadığını ifade etti.

Oyuncu, “Özel hayatımdaki değişim büyük bir dönüşüm getirdi. Şimdi biliyorum ki ben mutluysam kızlarım da mutlu. O yüzden enerjimi yüksek tutmaya, bana iyi gelen şeylerin peşinden gitmeye özen gösteriyorum” sözleriyle yeni hayat felsefesini dile getirdi.

“Kendimi yeniden keşfetmeye başladım”

Ayrılık sonrası kişisel gelişimine ağırlık verdiğini belirten Akil, bugüne kadar ertelediği hayallerini gerçekleştirmeye başladığını söyledi.

Ünlü oyuncu, “Artık kendimi keşfetmeye, yapmak isteyip fırsat bulamadığım şeyleri hayatıma katmaya çalışıyorum” diyerek, bu sürecin kendisi için bir yenilenme fırsatı olduğuna dikkat çekti.

Müziğe adım atıyor

Sanat yaşamında yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Akil, müzik alanındaki planlarını da açıkladı. Şu sıralar bir şarkı üzerinde çalıştığını belirten oyuncu, “Hayatıma müziği daha çok katmak istiyorum. Hatta sürpriz bir şarkı üzerinde çalışıyorum, onu da yakın zamanda hayata geçireceğim.” dedi.

Enerjisini kızları için yüksek tutuyor

İkiz kızlarına karşı sorumluluklarını ön planda tuttuğunu dile getiren Akil, mutlu ve güçlü kalmanın çocuklarının da mutluluğunu doğrudan etkilediğini vurguladı. Oyuncu, “Kızlarım için ayakta durmam, enerjimi yüksek tutmam gerekiyor” diyerek annelik yönünü de öne çıkardı.