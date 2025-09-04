Son Mühür/ Emine Kulak - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Beyin Dolaşımı, Dijital Göçebeler ve Kentsel İnovasyonun Geleceği” başlığıyla düzenlenen B40 Yerel Ekonomik ve Kültürel İş Birliği Zirvesine ev sahipliği yaptı. 9 saat süren zirve, yurt içi ve yurt dışından önemli katılımcıları bir araya getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, çok sayıda ilçe belediye başkanı ve yabancı diplomatın katıldığı zirveye yoğun katılım oldu.

"İZMİR HOŞGÖRÜLÜ ŞEHİR”

Programın kapanış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay,” Bizim için özel bir gün oldu. Hatırda kalacak günlerden bir tanesi oldu. B40 üyeliği olan ve bu şehirlerin temsilcisi olarak sorunlarımızın olduğunu ve bunlara ortak şekilde çözümler aradığımızı hissediyoruz ve konuşuyoruz. Bugünkü toplantıda pek çok önemli konular ele alındı. Emektir, çok değerlidir. Tüm konuşmaların basılı örneğini çıkarmak görevimiz. Böyle toplantıların sonunda bizde bir şeyler kalıyoruz. Sorunları yerelde yaşıyoruz. Çözümleri tek başımıza bulamayacağımızı biliyoruz. Birçoğumuzun iktidarla sorunları var. Oluşan sorunlara ve krizlere karşı hızlı çözümlere karşı hızlı çözüm üretmek adına, demokrasi adına, hızlı ve adapte sorunlarında sorun var. Bu da yerel yönetimin elinde değil. Bu toplumsal bilinçle ve halka birlikte, toplumun bütün kesimiyle yapılacak bir şey. Demokrasi olmadan insanların refah içinde yaşayamayacağını ve iklim sorunun düzelmeyeceğiniz biliyoruz. Demokrasi üzerindeki her türlü şey işlerin kötü gitmesine neden oluyor. Bugün pek çok konuşmada vurgulandığı gibi şehirlerimizin sınırları var ve bu sınırlarda iç güdüsel olarak kendimizi korumamız söz konusu ama sınırları aşmalıyız ve orada bulduğumuz dost ve ellerle ortak çalışmayı başarmalıyız. Ülkenin, şehrin sınırları içerisinde kalarak yapılabilecek bir şey değil. İnsanları mümkün olduğunca özgür bırakmak önemli prensiplerden bir tanesi. Balkan 40 organizasyonun kişisel olarak çok değerli bulduğumu belirtmek isterim. Kendi politikalarımızı geliştirmek ve bunu diğer üyelerle paylaşmak… Her şey veri ve veriye dayalı olarak gerçekleşiyor. Biz birçok çalışmada veriye dayalı çalışırken verinin açık olmasından daha rahat oluyoruz. Şeffaflığı çok önemseyelim. Buralardan elde ettiğimiz iyi sonuçları mutlaka paylaşmalıyız. Üzerimize düşen ne varsa yapacağız. İzmir hoş görünün olduğu yerdir” dedi