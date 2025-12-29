Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Türk karikatür sanatının önemli isimlerinden Eflatun Nuri anısına bu yıl 9’uncusu düzenlenen Ulusal Karikatür Yarışması’na 120 karikatürist toplam 233 eserle katıldı. Eserler, alanında uzman isimlerden oluşan seçici kurul tarafından titizlikle değerlendirildi.
Dereceye giren isimler
Yapılan değerlendirme sonucunda birincilik ödülüne Mehmet Kahraman, ikincilik ödülüne Muhammet Şengöz, üçüncülük ödülüne ise Mustafa Kurmalı layık görüldü.
- Birincilik (40.000 TL): Mehmet Kahraman
- İkincilik (35.000 TL): Muhammet Şengöz
- Üçüncülük (30.000 TL): Mustafa Kurmalı
Özel ve başarı ödülleri
Yarışma kapsamında çeşitli özel ve başarı ödülleri de sahiplerini buldu.
- Konak Belediyesi Özel Ödülü (10.000 TL): Yüksel Can
- Jüri Özel Ödülü (10.000 TL): Önder Önerbay
- İzmir Gazeteciler Cemiyeti Özel Ödülü (10.000 TL): Hikmet Çil
- Mustafa Bora Portre Özel Ödülü (5.000 TL): Musa Keklik, Halit Kurtulmuş, Serhat Kurt
(Portre dalı bu yıl Fatih Altaylı temasıyla düzenlendi.)
- Karikatür Sanatına Katkı Ödülü: Eray Özbek
Ödül töreni 10 Ocak’ta
Yarışmanın ödül töreninin, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılacağı bildirildi.
“Geleneksel hale gelen bir yarışma”
Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Gazeteciler Cemiyeti iş birliğiyle düzenlenen yarışmanın geleneksel hale geldiğini belirterek, yarışmaya katılan ve dereceye giren tüm sanatçılara teşekkür etti.