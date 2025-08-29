İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yer alan Ulucak Höyüğü, Anadolu’nun tarıma geçiş sürecine dair en önemli bilgilerden bazılarını barındırıyor. Neolitik Dönem’e ait yaklaşık MÖ 7000-6000 yıllarına uzanan kültürel tabakalarıyla bilinen höyük, İzmir’in bilinen en eski çiftçi yerleşimi olarak dikkat çekiyor.

Kazılarda elde edilen bulgular, ilk çiftçi toplulukların tarım tekniklerinden hayvancılık faaliyetlerine kadar uzanan geniş bir yaşam biçimini gün yüzüne çıkarıyor. Buğday ve arpa tarımı yapılan höyükte, koyun, keçi, domuz ve sığır gibi hayvanların evcilleştirildiği tespit edildi. Ayrıca Ege Denizi’ndeki Melos Adası’ndan taş aletler için hammadde temin edildiği de kazılarla ortaya kondu.

Ege ve Avrupa Tarihine Işık Tutan Bulgular

Ulucak Höyüğü’nün önemi yalnızca İzmir sınırlarıyla sınırlı değil. Buradaki kazılar, Ege bölgesindeki ilk tarım uygulamalarının yanı sıra, Avrupa’nın erken yerleşim süreçlerini anlamak için de kritik veriler sağlıyor. Yakındoğu’daki Bereketli Hilal bölgesinden yayılan tarım ve hayvancılık kültürünün, Batı Anadolu üzerinden Avrupa’ya ulaştığına dair ipuçları bu alanda netleşiyor.

Ulucak Höyüğü’ne Nasıl Gidilir?

İzmir şehir merkezine sadece 23 kilometre uzaklıktaki Ulucak Höyüğü’ne ulaşım oldukça kolay. Özel araçla yaklaşık 25 dakikada ulaşılabiliyor. Toplu taşıma tercih edenler içinse metro ile Evka 3’e gidip buradan 988 numaralı otobüse binerek Istaş durağında inmek mümkün. Sonrasında yaklaşık 20-25 dakikalık bir yürüyüşle höyüğe ulaşılabiliyor.

Tarih Meraklıları İçin Eşsiz Bir Deneyim

Neolitik Dönem’in yaşam izlerini bugüne taşıyan Ulucak Höyüğü, arkeoloji ve tarih meraklıları için eşsiz bir keşif rotası sunuyor. İlk çiftçi köy topluluklarının üretim yöntemlerini, sosyal yaşamlarını ve ticaret ilişkilerini öğrenmek isteyen ziyaretçiler için bölge, İzmir’in saklı tarih hazinelerinden biri olma özelliği taşıyor.

Ulucak Höyüğü, Anadolu’nun tarımsal geçmişine ışık tutarken, Neolitik Dönem insanlarının yaşam biçimine dair benzersiz bilgiler sunuyor. İzmir’e yakınlığı ve toplu taşıma kolaylığıyla, hem arkeoloji tutkunları hem de tarih meraklıları için ziyaret edilmesi gereken önemli bir nokta olarak öne çıkıyor.