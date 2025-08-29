Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 15 Ağustos 2025 tarihinde aldığı kararla, TCDD ile belediyenin ortaklığında kurulan İZBAN, kent içi toplu ulaşım tarifelerinde önemli değişikliklere sahne oldu. Bu kararla birlikte, İZBAN artık "90 Dakika Aktarma" ve mesai saatlerindeki indirimleri içeren "Halk Taşıt" sistemlerinin dışında bırakıldı. Bu yeni uygulama, 1 Eylül 2025 Pazartesi günü itibarıyla yürürlüğe girecek.

Yolculara ek maliyet getiren yeni dönem

Alınan karar sonucunda İZBAN yolcuları, 1 Eylül’den itibaren artık aktarma haklarını kullanamayacak. Trenle ilk binişlerde mevcut bilet tarifesi uygulanırken, her yeni aktarmada da yine güncel tarife üzerinden ücretlendirme yapılacak. Bu durum, özellikle aktarma yaparak seyahat eden yolcular için ek bir maliyet yaratacak. Ayrıca, sabah ve akşam mesai saatlerinde çalışanlara uygulanan "Halk Taşıt" indirimi de İZBAN'da geçerliliğini yitirdi. Yolcular, ulaşım için İzmirim Kartlarını kullanmaya devam edebilecek olsa da, yeni düzenlemeyle birlikte daha yüksek ücretler ödemek zorunda kalacaklar.

Seçim vaadi tartışma konusu oldu

Bu karar, yerel seçimler sırasında hem Dr. Cemil Tugay'ın hem de Hamza Dağ'ın en önemli vaatlerinden biri olan "90 Dakika Aktarma" sistemine yeniden geçilmesi taahhüdüyle çeliştiği için tartışmalara neden oldu. Başkan Tugay, göreve geldikten kısa bir süre sonra vaadini yerine getirerek bu sistemi yeniden devreye almıştı. Ancak 15 Ağustos'ta alınan belediye meclisi kararı, İZBAN'ı bu sistemin dışında bırakarak İzmirliler arasında hayal kırıklığı yarattı.

İZBAN'ın 15 yıllık başarısı ve yeni meydan okuması

30 Ağustos 2025 tarihinde 15. yılını geride bırakan İZBAN, bu süre zarfında İzmir ulaşımının omurgası haline geldi. Günde yaklaşık 250 bin kişiye hizmet veren ve toplamda 1 milyardan fazla yolcu taşıyan İZBAN, kent halkının günlük hayatında önemli bir yer edindi. Yeni alınan bu kararın, sistemin kullanıcı sayısı ve geleceği üzerindeki etkileri merakla bekleniyor.