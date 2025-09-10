Son Mühür/ Gamze Eskiköy- Kent Lokantalarında dört çeşit yemek 50 liradan sunuluyor. Haziran 2024’ten bu yana yaklaşık 500 bin menü vatandaşlara ulaştırıldı. İzmir’in farklı noktalarındaki lokantalar; Kemeraltı Çarşısı Balıkçılar Meydanı, Çiğli Maltepe Mahallesi, Karabağlar Kaymakamlık karşısı, Menemen Mermerli Mahallesi ve Aliağa Kültür Mahallesi Hükümet Caddesi’nde hizmet veriyor. Lokantalar hafta içi saat 11.30’dan itibaren kapılarını açıyor.

“Günlük 2 bin kişilik üretim”

Grand Plaza Turizm AŞ İşletmeler Müdürlüğü’nden Pınar Salman, Kent Lokantalarına olan ilgiyi şu sözlerle aktardı:



“Bütçe dostu olacak şekilde, kar amacı gütmeden 50 TL gibi bir fiyatla bütün Kent Lokantalarımızda hizmet veriyoruz. Yemeklerimiz merkez mutfaklarımızda hazırlanıyor. Günlük 2 bin kişilik yemek üretimi gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar yaklaşık 500 bin menü satışımız oldu. Cemil Başkanımızın öncülüğünde İzmir halkının kalkınmasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”

Vatandaşlardan olumlu geri dönüşler

Kent Lokantalarından yararlanan Pakize İkizek, “Güzel bir hizmet, memnunuz, bütçeye uygun. Mekan temiz ve nezih. Gönlümüz rahat olarak geliyoruz” dedi.



İbrahim Sağsöz ise, “Menü güzel. Fiyatlar ve personelin tavırları çok iyi” ifadelerini kullandı.

Bir başka yurttaş Barış Göksel, “Menü sağlıklı ve lezzetli. Dışarıda yesek altı yedi katı öderdik. 50 lira çok iyi bir rakam” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Sağlıklı ve dengeli menü seçenekleri

Kent Lokantalarının menüleri gıda mühendisleri tarafından günlük olarak planlanıyor. Çorba, ana yemek, yardımcı yemek ve tatlı ya da meyveden oluşan dört çeşit menü, besin değerleri gözetilerek hazırlanıyor. Menüde ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin üretim tesislerinden gelen Bademsu markalı doğal kaynak suyu ile Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilen ekmek de yer alıyor.

Yeni şubeler yolda

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kent Lokantalarının sayısını artırmayı hedefliyor. Özellikle öğrencilerin, emeklilerin ve çalışanların yoğun olduğu bölgelerde yeni lokantaların açılması için çalışmalar sürdürülüyor. Projenin kısa sürede İzmir genelinde daha geniş kitlelere ulaşması planlanıyor.