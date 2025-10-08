Son Mühür - Yaklaşık 800 kişinin yaşadığı Hallevik köyünün futbol takımı Mjallby, 20 Ekim’deki Göteborg deplasmanında kazanması halinde tarihindeki ilk lig şampiyonluğunu elde edecek.

1 Galibiyet sonra şampiyon

İsveç'in 16 takımlı liginde 26 haftayı geride bırakan Mjallby, 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 63 puan topladı. Lider takım ile 52 puanlı Hammarby arasındaki fark, son 4 hafta öncesinde 11 puan olarak kayıtlara geçti. Mjallby, bu son dört haftada sadece bir galibiyet alması halinde şampiyonluğunu garantileyecek; ayrıca lig ikincisi Hammarby’nin bir sonraki maçta kazanamaması durumunda da Mjallby tarihindeki ilk lig şampiyonluğunu ilan edecek.

Mjallby, lig şampiyonu olursa UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılacak ve 2026-27 sezonunda tarihlerindeki ilk Avrupa kupası maçına çıkma şansı elde edecek.