Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’da teknik direktör dönemi sona erdi. 45 yaşındaki teknik adam, kulüpteki görevinden istifa etti. Belözoğlu’nun ayrılığı, uzun süredir beklenen bir gelişme olarak değerlendirildi.

Rizespor maçı sonrası ayrılık sinyali

Belözoğlu, milli ara öncesinde oynanan ve 5-2’lik skorla kaybedilen Rizespor maçının ardından istifa sinyali vermişti. Maç sonrası yaptığı açıklamalarda geleceğine dair net ifadeler kullanmayan Belözoğlu’nun sözleri, taraftar ve yönetim tarafından “ayrılık hazırlığı” olarak yorumlanmıştı.

Yönetim ilk başta kabul etmedi

Antalyaspor yönetimi, söz konusu mağlubiyetin ardından tecrübeli teknik adamın istifasını kabul etmemişti. Ancak kulüp içi görüşmelerin ardından Belözoğlu, geçtiğimiz günlerde kesin kararını vererek görevinden ayrıldı.

Belözoğlu yönetiminde Antalyaspor, Süper Lig’de geride kalan 8 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Akdeniz ekibi, bu sonuçlarla milli araya 10. sırada girdi.

Antalyaspor, 19 Ekim’de deplasmanda oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasına yeni teknik direktörüyle çıkacak. Kulüp yönetimi, kısa süre içinde yeni isimle resmi anlaşma yapmayı planlıyor.

Yeni takımı belli oldu

Fanatik’in haberine göre Emre Belözoğlu’nun yeni adresi Eyüpspor olacak. İstanbul temsilcisi, kısa süre önce teknik direktör Selçuk Şahin ile yollarını ayırmıştı. Süper Lig’de 5 puanla 16. sırada bulunan Eyüpspor, Belözoğlu’nun göreve gelmesiyle birlikte çıkış arayışına girecek.