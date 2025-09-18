Aydın’ın Söke ilçesinde kuraklığa alternatif ürün olarak ekilen susamda hasat için geri sayım başladı. Ağaçlı Mahallesi’nde 80 dekarlık alandan yaklaşık 3 bin 200 kilo verim alınması bekleniyor.

Alternatif ürün susam önem kazandı

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ağaçlı Mahallesi Ovacık mevkiinde ekimi yapılan 80 dekarlık susam tarlasında incelemelerde bulundu. Yapılan kontrollerde susamın hasat olgunluğuna ulaştığı, kuru arazide yetiştirilen üründen yaklaşık 3 bin 200 kilogram verim beklenildiği belirtildi.

Üreticiye doğru yöntem uyarısı

Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, susamın bölgede alternatif ürün olarak önem kazandığını vurguladı. Üreticilerin doğru yöntemlerle daha yüksek verim elde edebileceğine dikkat çekilerek, kuru arazilerde susam tarımının yaygınlaştırılmasının çiftçiye katkı sağlayacağı ifade edildi.