İstanbul'u etkisi altına alan kuvvetli fırtına ve lodos nedeniyle deniz ulaşımında ciddi aksamalar yaşanıyor. 8 Ocak Perşembe günü olumsuz hava koşulları sebebiyle Şehir Hatları ve İDO'nun birçok seferi iptal edildi. Vatandaşların en sık kullandığı hatlardan biri olan Üsküdar-Beşiktaş vapurunun çalışıp çalışmadığı merak konusu oldu.

Beklenen fırtınanın ardından Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre Üsküdar-Beşiktaş hattı iptal edilen seferler arasında yer almıyor. Dolayısıyla bu hat normal şekilde çalışmaya devam ediyor. Ancak Boğaz hatları başta olmak üzere birçok sefer fırtına nedeniyle durduruldu.

8 Ocak iptal edilen vapur seferleri

Bugün İstanbul'da vapur kullanacaklar için son uyarılar yapıldı. Şehir Hatları tarafından yapılan duyuruya göre aşağıdaki seferler iptal edildi:

Boğaz Gidiş-Geliş

Kabataş-Kadıköy-Adalar

Üsküdar-Haliç Seferlerinin Sütlüce uğraması

Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş

Küçüksu-İstinye

Kadıköy-Beşiktaş-İstinye-Sarıyer

Anadolukavağı-Rumelikavağı-Sarıyer

Çengelköy-Bebek-Kanlıca-İstinye

Eminönü-Rumelikavağı

Üsküdar-Anadolukavağı

Adalar-Beşiktaş

Kısa ve Uzun Boğaz Turu

Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy

Bostancı-Adalar Ring

İstinye-Çubuklu

Kabataş-Kadıköy

Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu

Üsküdar-Aşiyan

Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Hasköy-Sütlüce-Eyüp

Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada

Çengelköy-Kabataş

Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş

Büyükada-Sedefadası

Fırtına İstanbul'u vurdu

İstanbul Valiliği'nin uyarısının ardından beklenen fırtına kenti etkisi altına aldı. Rüzgar hızının yer yer saatte 80 kilometreye ulaştığı kentte deniz ulaşımı büyük ölçüde aksadı. Tuzla'da lodosun etkisiyle bazı teknelerin battığı haberleri gelirken, vatandaşların deniz yolculuğu planlarını ertelemesi öneriliyor.

Şehir Hatları ve İDO, hava koşullarının düzelmesiyle birlikte seferlerin yeniden başlayacağını duyurdu. Yolcuların güncel sefer bilgilerini resmi web siteleri ve sosyal medya hesaplarından takip etmesi tavsiye ediliyor.