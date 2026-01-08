Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu tarafından yapılan fiyat güncellemesinde dikkat çeken nokta, zam oranlarının oldukça sınırlı tutulması oldu. Her iki modelin başlangıç fiyatlarına 8 bin TL zam yapılırken, opsiyon paketlerinin fiyatlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Bu durum, TOGG'un rekabetçi fiyat politikasını sürdürme kararlılığını ortaya koyuyor.

T10F sedan modeline ne kadar zam yapıldı?

TOGG'un sedan modeli T10F'in başlangıç fiyatı 8 bin TL artış gösterdi. Aracın daha önce 1 milyon 878 bin TL olan fiyatı, 2026 yılı itibarıyla 1 milyon 886 bin TL'ye yükseldi.

T10F sedan modelinin güncel fiyat listesi şu şekilde belirlendi: V1 RWD Standart Menzil versiyonu 350 kilometre menzille 1.886.000 TL, V1 RWD Uzun Menzil versiyonu 623 kilometre menzille 2.196.000 TL, V2 RWD Uzun Menzil 2.371.000 TL ve V2 4More dört çeker versiyon 523 kilometre menzille 3.178.000 TL olarak belirlendi.

T10X SUV modeli ne kadar oldu?

TOGG'un SUV modeli T10X'in başlangıç fiyatına da aynı oranda zam uygulandı. Aracın 1 milyon 862 bin TL olan satış fiyatı, 8 bin TL artışla 1 milyon 870 bin TL'ye çıktı.

T10X modelinin 2026 güncel fiyatları ise şöyle sıralanıyor: V1 RWD Standart Menzil versiyonu 314 kilometre menzille 1.870.000 TL, V1 RWD Uzun Menzil versiyonu 523 kilometre menzille 2.180.000 TL, V2 RWD Uzun Menzil 2.371.000 TL ve V2 4More dört çeker versiyon 3.178.000 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

TOGG satışları nasıl seyrediyor?

TOGG, 2025 yılında 39 bin 20 adetlik satış rakamına ulaştı. Bu rakam, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 30'luk artış anlamına geliyor. Yapılan son teslimatlarla birlikte markanın toplam kullanıcı sayısı 88 binin üzerine çıktı.

Almanya'da kontrollü bir planlama ile ilerleyen şirket, Kasım ve Aralık aylarında toplam 240 satış sözleşmesi imzaladı ve 144 adet aracı kullanıcılarına teslim etti. Ayrıca T10X ve T10F modelleri Euro NCAP'ten 5 yıldız alarak en yüksek dereceye ulaştı.