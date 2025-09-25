Son Mühür - Güney Amerika ülkesi Venezuela'nın kuzeybatısında yer alan Zulia eyaletindeki Mene Grande kasabası yakınlarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin yerin 7.8 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı, Venezuela'nın büyük bölümünde ve Kolombiya'nın sınır bölgelerinde hissedildi. Depremin ardından şu ana kadar can ya da mal kaybına yönelik resmi bir açıklama yapılmadı.