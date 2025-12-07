Bölgenin yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı beklentisi, kar tatili ihtimalini güçlendirdi. Bu gelişmeler ışığında, Kars'ın Akyaka, Arpaçay, Digor, Kağızman, Sarıkamış, Selim ve Susuz ilçelerinde ilk, orta ve lise düzeyindeki okulların yanı sıra üniversitelerin de eğitim-öğretime ara verip vermeyeceği merak konusu oldu. Haberin detayları, Meteoroloji'nin son tahminleri ve resmi makamlardan gelen en güncel durumu içeriyor.

Meteoroloji Uyardı, Gözler Valilikte

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kars ve çevresi için kar yağışı uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada, bölgenin parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu, yüksek kesimlerin ise yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edildiği belirtildi. Hava durumu yetkilileri, özellikle yükseklerde görülecek kar yağışının yer yer çok kuvvetli olabileceğini bildirdi. Bu tahminler, kar tatili beklentilerini artırdı.

Meteorolojik gelişmelerin ardından, Kars'ın Akyaka, Arpaçay, Digor, Kağızman, Sarıkamış, Selim ve Susuz ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların yanı sıra üniversitelerin de tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.

8 Aralık Pazartesi Kars'ta Kar Tatili Var mı?

Öğrencilerin en çok merak ettiği soru, 8 Aralık Pazartesi günü Kars'ta okulların tatil olup olmadığıydı.

Ancak, şu ana kadar Kars Valiliği'nden bu konuda resmi bir son dakika açıklaması gelmedi. Bu nedenle, Kars ilinin Akyaka, Arpaçay, Digor, Kağızman, Sarıkamış, Selim ve Susuz ilçelerinde 8 Aralık Pazartesi günü okullar ve üniversiteler için herhangi bir tatil kararı bulunmuyor.

Öğrenci ve velilerin, kar tatiliyle ilgili kesin bilgi için Kars Valiliği'nin ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi internet siteleri ile sosyal medya hesaplarını takip etmeleri gerektiği önemle duyuruldu.