Son Mühür- 79 yaşındaki sanatçı, yağmura aldırmadan konser alanını dolduran seyircilere teşekkür ederek, “Dünyanın neresinden kim gelirse gelsin, vallahi battaniyeleri üzerime çeker dizi seyrederdim. Hepiniz delisiniz” sözleriyle hayranlarını güldürdü. Samimi tavırlarıyla alkış toplayan Pekkan, konser boyunca temposunu hiç düşürmedi.

“Ben evde kaldım, siz evlendiniz”

Sahnenin ilerleyen dakikalarında hayranlarıyla sohbet eden Ajda Pekkan, “Ben evde kaldım, siz evlendiniz” diyerek espri yaptı. Bunun üzerine bir dinleyici, “Ajda evlen benimle!” diye bağırınca salonda kahkahalar yükseldi. Süperstar’ın bu anlara gülümseyerek karşılık vermesi izleyicilerden büyük alkış aldı.

Ünlü isimler de izledi

Pekkan’ı izlemeye gelenler arasında sanat dünyasından tanıdık simalar da vardı. Usta oyuncular Halil Ergün ve Cem Özer, Ajda Pekkan’ı Harbiye’de yalnız bırakmadı. Gecenin sonunda sanatçı, güçlü performansıyla bir kez daha “Süperstar” unvanının hakkını verdi.

Sahne enerjisiyle yıllara meydan okudu

Kariyerinde 60 yılı geride bırakan Ajda Pekkan, hem sesi hem sahne duruşuyla genç meslektaşlarına taş çıkardı. Şıklığı, dans performansları ve seyircisiyle kurduğu sıcak bağ, konseri unutulmaz kıldı. Harbiye seyircisi, sanatçıyı dakikalarca ayakta alkışladı.