Nazilli Belediyesi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda özel bir etkinliğe imza attı. Belediye bünyesindeki 750 personel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün portresini dev bir tuvale yağlı boya ile birlikte resmetti.

Her fırça darbesi bir katkı

Yaklaşık üç saat süren etkinlikte, katılımcılar fırçalarıyla portrenin farklı noktalarına dokunarak ortak bir eserin oluşmasına katkı sağladı. Çalışma, ressam Şimal Bilgiç’in koordinasyonunda yürütüldü ve her personelin portreye renk katmasıyla ortaya eşsiz bir görsel çıktı.

Başkan Tetik’ten son dokunuş

Etkinliğin tamamlanmasının ardından son dokunuşu Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik yaptı. Çalışma süresince yapılan fotoğraf ve video çekimleri hızlandırılarak bir gösterim haline getirildi ve hem personel hem de basın mensupları ile paylaşıldı.

Gurur ve minnet mesajı

Başkan Tetik, etkinliğe katılan tüm personeli kutlayarak, “Atatürk’ün mirasına sahip çıkmak ve onu yaşatmak böylesi etkinliklerle mümkün. Yıllar sonra bu portrenin önüne geçtiğinizde emeğinizle gurur duyacaksınız. Bu eseri belediyemizin en özel yerine yerleştireceğiz. Ulu Önderimizi bir kez daha özlem ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.