Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre kar yağışı, sağanak ve tipi yurdun büyük bölümünde etkisini sürdürecek. Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Siirt, Sivas, Tunceli, Şanlıurfa, Yozgat, Batman, Şırnak, Osmaniye illeri için “sarı” kodlu kuvvetli kar uyarısı yapıldı. Batı Karadeniz kıyıları haricinde ülke genelinde yağış bekleniyor.
700 yolcu okul yurtlarına yerleştirildi
Sivas’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Gürün ilçesi güzergâhındaki Malatya–Kayseri kara yolu ulaşıma kapanırken, yolcu otobüsleri güvenli bölgelere alınarak tesislere yönlendirildi. İlçede yaklaşık 700 yolcu, geçici olarak okul yurtlarına yerleştirildi. Merkez ile birçok ilçe arasında ise gece boyunca ulaşım sağlanamadı.
Yollar kapandı
Kayseri’de yoğun kar ve tipi nedeniyle Kayseri–Sivas, Kayseri–Kahramanmaraş ile Pınarbaşı–Gürün güzergâhları ulaşıma kapatıldı. Malatya–Kayseri kara yolunda da trafik akışı durduruldu. Yetkililer, sürücülerin yola çıkmadan önce resmi açıklamaları takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.
Toplu taşıma ücretsiz oldu
Şanlıurfa’da kar yağışı etkisini artırırken, Viranşehir–Diyarbakır yolu ile kent merkezindeki Güneybatı Çevre Yolu ulaşıma kapatıldı. Pek çok güzergâhta tır geçişine izin verilmezken, belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına devam etti. Toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verirken, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları istendi.
Bazı taşıtlara kısıtlama getirildi
Gaziantep’te etkili olan kar yağışının ardından Gaziantep Havalimanı’nın uçuşlara kapalı kalma süresi 23 Ocak Cuma günü saat 14.00’e kadar uzatıldı. Gaziantep–Şanlıurfa otoyolu kontrollü şekilde ulaşıma açılırken, ağır tonajlı araçların çevre illere geçişi ikinci bir duyuruya kadar durduruldu. Bölgede 757 araç ve 3 bin 541 personelin sahada görev yaptığı bildirildi.