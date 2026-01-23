Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre kar yağışı, sağanak ve tipi yurdun büyük bölümünde etkisini sürdürecek. Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Siirt, Sivas, Tunceli, Şanlıurfa, Yozgat, Batman, Şırnak, Osmaniye illeri için “sarı” kodlu kuvvetli kar uyarısı yapıldı. Batı Karadeniz kıyıları haricinde ülke genelinde yağış bekleniyor.

Sivas’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Gürün ilçesi güzergâhındaki Malatya–Kayseri kara yolu ulaşıma kapanırken, yolcu otobüsleri güvenli bölgelere alınarak tesislere yönlendirildi. İlçede yaklaşık 700 yolcu, geçici olarak okul yurtlarına yerleştirildi. Merkez ile birçok ilçe arasında ise gece boyunca ulaşım sağlanamadı.

Yollar kapandı