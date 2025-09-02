Bursa’nın İnegöl ilçesinde, hırsızlık, uyuşturucu, ruhsatsız silah bulundurma ve adam yaralama gibi 70 farklı suçtan kesinleşmiş toplam 20 yıl hapis cezası bulunan Olcay Büyüt (28), gece saatlerinde katıldığı bir sokak düğününde polis ekiplerinin operasyonuyla karşılaştı.

Polise silah çekerek direndi, yakınları müdahale etti

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ile Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Büyüt’ün Orhaniye Mahallesi Hafız Mehmet Sokak’ta düzenlenen düğünde bulunduğunu tespit etti. Ekipler, şüpheliyi yakalamak amacıyla düğün alanına yöneldi. Bu sırada Büyüt, yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayı polislere doğrultarak direnç gösterdi. Olay esnasında şüphelinin yakınları da polis ekiplerine saldırıda bulundu.

Takviye ekip müdahalesiyle gözaltı gerçekleşti

Büyüt, olay yerine sevk edilen takviye ekiplerin müdahalesiyle güçlükle gözaltına alındı. Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri kapsamında yürüttüğü operasyon, herhangi bir yaralanma olmadan tamamlandı.

Mahkeme kararıyla tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Olcay Büyüt, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.