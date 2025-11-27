Kadıköy Acıbadem Mahallesi’nde bulunan lüks bir dairede ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan anlaşmazlık, mahkemeye taşındı. İddiaya göre kiracı, aynı binadaki benzer nitelikteki dairelerin rayiç kira bedeli 85-95 bin TL arasında olmasına rağmen aylık yalnızca 16 bin 500 TL kira ödedi.

Mahkeme rayiç bedeli belirledi, kiracı istinafa gitti

Ev sahibi, kiracının kira bedelini ciddi oranda düşük tuttuğunu ve ödemelerini aksattığını belirterek dava açtı. Mahkeme, dairenin rayiç kira bedelini 85 bin TL olarak belirledi. Ancak kiracı, karara itiraz ederek istinafa başvurdu. Dairenin satışını yöneten emlakçı Nilüfer Kaz, kiracının istinafa gitmesiyle mağduriyetin arttığını ifade ederek, “Kiracının birikmiş borcu şu ana kadar 1 milyon 400 bin TL’ye ulaştı ve geriye dönük ödemeleri de yapmadı” dedi.

Benzer dairelerle arasındaki fark dikkat çekiyor

Nilüfer Kaz, olayın bölgede sık karşılaşılan bir durum olduğunu belirterek, “7 yıllık binada oturan kiracı, rayiç bedelin çok altında kira ödüyor. Aynı binada yeni kiraya giren bir daire için kira bedeli 95 bin TL civarında. Bu da ev sahibini hem maddi hem de manevi olarak zarara uğratıyor” şeklinde konuştu.

Satışa engelleme iddiası

Emlakçı Kaz, kiracının evi kötü göstermek suretiyle potansiyel alıcıları caydırdığını ileri sürdü. Kaz, kiracının evde olduğu hâlde evi göstermediğini ve satış sürecini engellemek için pencereleri ve perdeleri kapattığını belirterek, “Kiracı, evin satışa çıkmasını önlemek için çeşitli yöntemler uyguluyor. Bu da doğal olarak mahkeme kararına rağmen çıkışının gecikmesine neden oluyor” dedi.

Kiracıdan açıklama gelmedi

Konuyla ilgili olarak kiracıdan herhangi bir açıklama yapılmadı. Mahkeme süreci istinaf aşamasında devam ediyor ve ev sahibinin mağduriyetinin önümüzdeki dönemde de gündemde olması bekleniyor.