İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürdü ve bir kez daha ateşkesi ihlal etti. Han Yunus kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Al-Najat Mülteci Kampı, İsrail hava kuvvetleri tarafından hedef alındı.

İlk belirlemelere göre 5 can kaybı

Yerel kaynaklar ve sağlık ekiplerinden alınan bilgilere göre saldırıda 2’si çocuk olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirdi. Kampın yoğun nüfus barındırması nedeniyle can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Olay yerinden paylaşılan görüntülerde, yıkılan çadırlar, enkaza dönen barınaklar ve yaralılara müdahale eden sağlık ekiplerinin çaresizliği dikkat çekti.

Bilanço ağırlaşıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda can kaybı her geçen gün büyüyor.

Son açıklamalara göre bölgede:

70 bin 117 kişi hayatını kaybetti,

170 bin 999 kişi yaralandı.

Gazze’de zaten yetersiz olan sağlık altyapısı saldırılar nedeniyle büyük oranda çökerken, sivillerin güvenli alan bulma imkânı da kalmadı.