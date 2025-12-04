Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 4 Aralık Perşembe için yayımladığı tahminlere göre Kıyı Ege ile Çanakkale, Balıkesir’in batı kıyıları, Manisa, Denizli, Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. İzmir, Aydın ve Muğla kıyılarında yağışların kuvvetli olacağı bildirildi ve sağanak uyarısı yapıldı. Sıcaklıkların mevsim normallerinde devam edeceği belirtilirken, kıyı kesimleri dışında sis ve pusun etkili olacağı ifade edildi.
Buzlanma ve don uyarısı
Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don görülebileceği için ulaşımda yaşanabilecek aksamalar başta olmak üzere olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
4 Aralık 2025 Hava durumu
MARMARA
BURSA – 17°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE – 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İSTANBUL – 17°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ – 16°C
Parçalı bulutlu
EGE
A.KARAHİSAR – 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ – 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR – 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA – 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
ADANA – 23°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA – 23°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY – 19°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA – 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA – 13°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR – 11°C
Parçalı bulutlu
KONYA – 12°C
Parçalı bulutlu
NEVŞEHİR – 10°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU – 15°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE – 18°C
Parçalı bulutlu
SİNOP – 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK – 18°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA – 15°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE – 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN – 17°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON – 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM – 7°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS – 7°C
Parçalı bulutlu
MALATYA – 10°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN – 9°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
BATMAN – 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR – 14°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP – 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN – 15°C
Parçalı ve az bulutlu