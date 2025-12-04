Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 4 Aralık Perşembe için yayımladığı tahminlere göre Kıyı Ege ile Çanakkale, Balıkesir’in batı kıyıları, Manisa, Denizli, Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. İzmir, Aydın ve Muğla kıyılarında yağışların kuvvetli olacağı bildirildi ve sağanak uyarısı yapıldı. Sıcaklıkların mevsim normallerinde devam edeceği belirtilirken, kıyı kesimleri dışında sis ve pusun etkili olacağı ifade edildi.

Buzlanma ve don uyarısı

Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don görülebileceği için ulaşımda yaşanabilecek aksamalar başta olmak üzere olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

4 Aralık 2025 Hava durumu

MARMARA

BURSA – 17°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE – 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL – 17°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ – 16°C

Parçalı bulutlu

EGE

A.KARAHİSAR – 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ – 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR – 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA – 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

ADANA – 23°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA – 23°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY – 19°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA – 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA – 13°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR – 11°C

Parçalı bulutlu

KONYA – 12°C

Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR – 10°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU – 15°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE – 18°C

Parçalı bulutlu

SİNOP – 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK – 18°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA – 15°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE – 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN – 17°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON – 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM – 7°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS – 7°C

Parçalı bulutlu

MALATYA – 10°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN – 9°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

BATMAN – 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR – 14°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP – 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN – 15°C

Parçalı ve az bulutlu