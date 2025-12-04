Son Mühür- Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Türkiye Raylı Sistem Araçları A.Ş.’nin yapacağı bir ihale CHP'nin gölge kabinesinde Enerji Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Deniz Yavuzyılmaz'ın radarına takıldı.

''Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na;

Bu bir ihbardır!'' notunu paylaşan Yavuzyılmaz,

''Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Türkiye Raylı Sistem Araçları A.Ş.’nin yapacağı bir ihaleye;

Şartname hazırlama sürecinden itibaren fesat karıştırıldığını tespit ettik.'' hatırlatmasında bulundu.

''İhalenin adı: Dizel-Elektrikli Coco Lokomotif Projesi Cer Zinciri İhalesi'' diyen Yavuzyılmaz,

''Henüz ihale yapılmamış olmasına rağmen

Adrese teslim ihaleyi kazanacak paravan şirketin kullanacağı marka şimdiden ayarlanmış durumda!

Çekya menşeili raylı sistem şirketi:

SKODA

Peki bu dev soygun nasıl yapılıyor?'' diye sordu.



İhale süreci hakkında bilgi paylaşan Deniz Yavuzyılmaz,

''Önce, Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ihaleye, 1 adet ürün seti fiyatı üzerinden, 2 milyon Euroluk bir iş izlenimi veriyor.



ASELSAN'ın girmesi engellendi...



Ardından, şartname öyle kurgulanıyor ki;

2 milyon Euro’luk bu ihaleyi alan şirket ve markası, söz konusu işi, devamında 5 yıl boyunca 600 milyon Euro’ya kadar ihalesiz olarak yapabiliyor.

Ayrıca, hali hazırda, Milli Hızlı Trenlerin cer zincirlerini üreten ASELSAN’ın ihaleye girmesi engelleniyor.

Şartnameye konan 4.3 (ç) maddesiyle;

Yerli ve milli şirketler, bu ihaleye katılacaklardan istenen en az 5 yıl ve 25 adet yeni nesil lokomotif referansı zorunluluğu nedeniyle, dizel-elektrikli cer zinciri ihalesinin dışında bırakılıyor.'' ifadelerine yer verdi.



Bakan Uraloğlu'na çağrı...



''Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’na sesleniyorum!

Ya bu adrese teslim ihaleyi iptal edersiniz ve doğru düzgün bir şartnameyle ihaleye çıkarsınız, ya da Yüce Divan’a kadar yolunuz var!'' vurgusunda bulunan Yavuzyılmaz,

''Konunun peşini bırakmayacağız!'' mesajı verdi.