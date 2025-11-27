Son Mühür- Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye’nin deprem kaynaklı can kayıplarında dünyada üçüncü sırada bulunduğunu hatırlatarak, bunun ciddi bir hazırlık gerektirdiğini vurguladı.

Moriwaki, Japonya’da mimar ve inşaat mühendislerinin jeoloji, jeofizik ve sismoloji eğitimi almak zorunda olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye ve Japonya deprem bakımından birbirine benziyor ancak Türkiye’de levha sayısı daha fazla. Japonya’da 4, Türkiye’de 6 deprem levhası var. Bu nedenle Türkiye’nin deprem yapısı daha karmaşık” dedi.

“Ege Bölgesi riskli”

Türkiye'nin farklı bölgelerindeki deprem risklerini sıralayan Moriwaki, Ege Bölgesi’nin çok sayıda fay hattı nedeniyle kritik bir noktada olduğunu belirtti.

Moriwaki açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ege Bölgesi’nde çok fazla fay hattı bulunuyor ve riskli.”

“Balıkesir’de büyük bir deprem beklemiyorum.”

“Bandırma ve Bursa riskli bölgeler arasında.”

“Türkiye’de en rahat il Kırklareli”

Türkiye’nin deprem tehlikesi düşük illerine de değinen Moriwaki, Kırklareli’ni “en rahat il” olarak nitelendirdi. Ayrıca Samsun hariç Karadeniz hattının görece daha güvenli olduğunu, Konya, Niğde ve Karaman’da meydana gelen depremlerin ise düşük şiddette olduğunu belirtti.

“21 milyon yapının yarısı kaçak”

Türkiye’de yapı denetimi ve kaçak yapı sorununa da vurgu yapan Moriwaki, 2001’de yürürlüğe giren Yapı Denetimi Kanunu’na rağmen hâlâ ciddi eksikler olduğunu söyledi.

Moriwaki, “35 yıldır Türkiye’deyim. Üzülerek söylüyorum; birinci derece deprem bölgesi olmasına rağmen yapı denetimi yapılmayan iller var. Türkiye’de 21 milyonu aşan yapı stokunun yüzde 50’si kaçak” diyerek denetimlerin önemine dikkat çekti.

“Deprem gerçeğini kabul edip hazırlanmak gerekiyor”

Konuşmasının sonunda deprem gerçeğiyle yüzleşilmesi gerektiğini belirten Moriwaki, “Utanç verici olan bu tabloyu düzeltmek lazım. Depreme hazırlıklı olmak zorundayız. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Endonezya’dan başlayarak dünyanın en büyük fay hatlarından biri. Bu gerçek değişmiyor, bizim hazırlanmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.