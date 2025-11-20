Son Mühür- Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Göksel Aşan, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamayla, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevinden affını talep ettiğini duyurdu. Aşan'ın görevden ayrılma talebinin nedeni "kişisel nedenler" olarak belirtildi.

Yedi yıllık hizmetin ardından ayrılık talebi

Göksel Aşan, kamuoyuna duyurduğu mesajında, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevinden ayrılma kararını, dün itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na ilettiğini açıkladı. Aşan, görevde kaldığı süreye ilişkin şunları kaydetti: "Dün itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızdan kişisel nedenlerden ötürü Başdanışmanlık görevimden affımı talep ettim. Geçtiğimiz 7 yıl boyunca bana liderliği altında Ülkeme hizmet etme imkanını tanıdığı için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum."

Hizmete devam vurgusu ve teşekkür mesajı

Başdanışmanlık görevinden ayrılmasına rağmen ülkesine hizmet etme arzusunu koruduğunu belirten Aşan, gelecek planlarına ilişkin de kısa bir açıklama yaptı. Aşan, "Bundan sonra da sağlığım el verdiği müddetçe Ülkeme hizmete devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Aşan, görev süresi boyunca kendisine destek olan mesai arkadaşlarına ve dostlarına da teşekkür etti. Mesajında, "Görev yaptığım süre içerisinde ismini sayamayacağım bir çok insanın desteğini ve dostluğunu gördüm; haklarını helal etsinler" diyerek vedasını sonlandırdı. Aşan, dileklerini ise "Rabbim bahtımızı, yolumuzu açık etsin" sözleriyle tamamladı.

Göksel Aşan kimdir?

Göksel Aşan, 24 Temmuz 1966 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitim ve akademik kariyerini kamu maliyesi alanında yoğunlaştırmıştır.

Akademik yaşamı ve eğitimi

Yükseköğrenim hayatına İstanbul Üniversitesi'nde başlayan Aşan, 1987 yılında Maliye Bölümü'nden lisans derecesini almıştır. Aynı üniversitede akademik çalışmalarına devam eden Aşan, 1991 yılında Maliye alanındaki yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

1991-1998 yılları arasında yine İstanbul Üniversitesi'nde Kamu Maliyesi alanında doktora derecesini alarak akademik yetkinliğini pekiştirmiştir. Doktora sürecinden önce, 1988'den itibaren on yıl boyunca aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.

Üniversitelerde öğretim üyeliği ve idari görevler

Doktora derecesini takiben 1998 yılı itibarıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi kadrosuna katılan Göksel Aşan, burada uzun yıllar öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 2008 yılında Doçent unvanını alan Aşan, akademik yükselişini 2017 yılında Profesör Doktor unvanını alarak taçlandırmıştır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'ndeki görevlerinin ardından, Temmuz 2018'de İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Rektör Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

Kamudaki yüksek düzeyli görevleri

Prof. Dr. Göksel Aşan'ın kariyerindeki dönüm noktalarından biri, 16 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığı görevine atanması olmuştur. Bu görevi, son olarak yürüttüğü Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevi takip etmiştir.