Son Mühür - Nestle, Belçika Federal Gıda Güvenliği Ajansı (FAVV) ile yapılan incelemelerin ardından, bir bebek süt tozu ürününü olası bakteri bulaşma riski nedeniyle piyasadan geri çektiğini açıkladı. Şirket, bu tedbirin ebeveynlerin güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.
Bakteri alarmı
Açıklamada, geri çağrılan ürünün NAN markasına ait “NAN EXPERT Pro laktozsuz süt tozu” olduğu belirtildi. Yapılan denetimlerde ürünlerde Cronobacter spp. bakterisinin bulunma ihtimali saptandı. Bu nedenle Nestle, satış noktalarının bilgilendirildiğini ve ürünün raflardan kaldırılması için gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.
Uyarı yapıldı
Şirket, bazı satış noktalarında sınırlı sayıda kutu bulunabileceğine işaret ederek, ürünü alan aileleri “kesinlikle kullanmayın ve imha edin” uyarısıyla bilgilendirdi.
İşte o ürün
Ürün adı: NAN EXPERT Pro Zonder Lactose
Marka: NAN
Ağırlık: 400 g
Son kullanma tarihi: 06/2027
Parti numarası: L-51520346AC (kutunun alt kısmında yer alıyor)
"Sıfır tolerans" politikası
Cronobacter spp., bebek süt tozu gibi düşük nemli gıdalarda nadiren rastlanan bir bakteri grubudur. Bulaşma olasılığı oldukça düşük olsa da, özellikle yenidoğan ve prematüre bebeklerde ciddi enfeksiyonlara yol açabileceği biliniyor. Geçmişteki bazı vakalar, bu bakterinin ağır hastalıklara ve hatta ölüme sebep olabileceğini ortaya koyuyor. Uzmanlar, risk düşük olsa bile bebek ürünlerinde “sıfır tolerans” yaklaşımının önemine vurgu yapıyor.
Türkiye'de durum ne?
Nestlé’nin geri çağırma kararı, Belçika’da satışa sunulan parti için geçerli. Ancak uzmanlar, uluslararası alışveriş yapan ebeveynlerin ve yurtdışından ürün temin edenlerin parti numarasını mutlaka kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı. Türkiye’de satılan ürünlerle ilgili ise henüz resmi bir geri çağırma duyurusu yapılmadı.