Son Mühür - Nestle, Belçika Federal Gıda Güvenliği Ajansı (FAVV) ile yapılan incelemelerin ardından, bir bebek süt tozu ürününü olası bakteri bulaşma riski nedeniyle piyasadan geri çektiğini açıkladı. Şirket, bu tedbirin ebeveynlerin güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Açıklamada, geri çağrılan ürünün NAN markasına ait “NAN EXPERT Pro laktozsuz süt tozu” olduğu belirtildi. Yapılan denetimlerde ürünlerde Cronobacter spp. bakterisinin bulunma ihtimali saptandı. Bu nedenle Nestle, satış noktalarının bilgilendirildiğini ve ürünün raflardan kaldırılması için gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Uyarı yapıldı

Şirket, bazı satış noktalarında sınırlı sayıda kutu bulunabileceğine işaret ederek, ürünü alan aileleri “kesinlikle kullanmayın ve imha edin” uyarısıyla bilgilendirdi.

İşte o ürün

Ürün adı: NAN EXPERT Pro Zonder Lactose

Marka: NAN

Ağırlık: 400 g

Son kullanma tarihi: 06/2027

Parti numarası: L-51520346AC (kutunun alt kısmında yer alıyor)

"Sıfır tolerans" politikası