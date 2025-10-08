Kaza, Denizli’nin Serinhisar ilçesi Mehmetçikler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli-Antalya karayolu üzerinde kontrolsüz kavşaktan dönüş yapmak isteyen Tofaş marka otomobile, arkasından gelen başka bir otomobil çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da kontrolden çıkarak refüje savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde sürücü Hasan Hüseyin Çomut’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kaza alanında inceleme yaptıktan sonra Çomut’un cenazesi, Denizli Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Kazanın meydana geldiği kontrolsüz kavşakta geçmişte de benzer kazaların yaşandığı öne sürüldü.