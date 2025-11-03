Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun onayıyla, Buldan ilçe merkezindeki Düzalan, Tarakçı ve Terzilerkaşı sokakları “Sokak Sağlıklaştırma ve Restorasyon” projesi kapsamında yenileniyor. Proje, Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Buldan Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilecek.

Kuruldan onay çıktı

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 25 Şubat tarihli kararıyla Buldan’ın tarihî dokusunu korumaya yönelik önemli bir adım attı. Kurulun onayladığı “Sokak Sağlıklaştırma Restorasyon Projesi”, ilçenin en eski ve kültürel açıdan değerli sokaklarından Düzalan, Tarakçı ve Terzilerkaşı’nı kapsıyor.

Proje, bu sokaklardaki yapıların cephe düzenlemeleri, altyapı yenilemeleri ve özgün mimari karakterin korunarak bölgeye yeni bir estetik kazandırılmasını hedefliyor.

Belediyeler ortak protokolde buluştu

Buldan Belediye Meclisi, 30 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda restorasyon projesine ilişkin önemli kararlar aldı.

Toplantıda, Buldan Belediyesi ile Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin projeyi ortaklaşa yürütmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda, iki kurum arasında ortak hizmet protokolü imzalanması ve protokol şartlarının belirlenmesi için Buldan Belediye Başkanı’na yetki verildi.

Uygulama alanındaki yapı sahiplerinden izin alınacak

Belediye Meclisi, uygulama alanında bulunan taşınmazların sahiplerinden, mirasçılarından veya kiracılardan gerekli izinlerin alınması konusunda da Başkanlığa yetki verdi.

5393 sayılı Belediye Kanunu uyarınca verilen bu yetki, proje sürecinin hızla ve yasal çerçevede yürütülmesini amaçlıyor. İzinlerin tamamlanmasının ardından restorasyon ekipleri sahaya inecek.

Amaç: Tarihî dokuyu koruyarak canlandırmak

“Sokak Sağlıklaştırma Restorasyonu” projesiyle Buldan’ın kültürel kimliğini yansıtan sokaklar yeniden hayat bulacak. Taş duvarlar, ahşap pencereler, geleneksel balkonlar ve özgün çatı yapıları korunarak restore edilecek.

Proje tamamlandığında Düzalan, Tarakçı ve Terzilerkaşı sokaklarının, hem turizm hem de kent estetiği açısından ilçeye yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.

Restorasyon çalışmaları yakında başlayacak

Belediye kaynaklarından edinilen bilgiye göre, hazırlık sürecinin ardından sahada fiziki çalışmaların kısa sürede başlatılması planlanıyor. İlk etapta altyapı düzenlemeleri, ardından cephe ve zemin iyileştirmeleri gerçekleştirilecek.

Çalışmalar tamamlandığında Buldan, Ege Bölgesi’nde koruma altına alınmış tarihî merkezler arasında önemli bir konuma ulaşacak.

Buldan, kültürel turizmin yeni rotası olma yolunda

Restorasyon projesiyle birlikte Buldan’ın tarihî merkezinin, geleneksel dokusuyla yeniden turizme kazandırılması hedefleniyor. İlçenin el dokuması ürünleriyle tanınan kültürel mirası, yenilenen sokaklarla birlikte hem yerli hem yabancı turistlerin ilgisini çekecek.