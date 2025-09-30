Son Mühür - Londra’daki Southwark Kraliyet Mahkemesi, tarihin en büyük kripto para dolandırıcılığı davalarından birinde Çinli Zhimin Qian’ı suçlu buldu. 47 yaşındaki Qian, 2014 ile 2017 yılları arasında Çin’de kurduğu devasa dolandırıcılık ağıyla 128 binden fazla kişiyi mağdur ettiğini ve elde ettiği geliri Bitcoin olarak sakladığını kabul etti. Dava sürecinde, yasa dışı yollardan elde ettiği kripto varlıkların toplam değerinin 6,7 milyar doları aştığı ortaya çıktı.

61 Bin Bitcoin

Metropolitan Polisi’nin açıklamasına göre, bu büyük çaplı dolandırıcılık olayı, 7 yıl süren ve çok uluslu bağlantılara sahip karmaşık bir kara para aklama ağına yönelik soruşturma sonucunda gün yüzüne çıktı. 2018’de gelen bir ihbarla başlatılan incelemede, Zhimin Qian’ın tam 61 bin Bitcoin’e sahip olduğu belirlendi. Çin'den sahte belgelerle İngiltere’ye kaçtığı tespit edilen Qian’ın, İngiltere’de gayrimenkul yatırımları yaparak dolandırıcılıktan elde ettiği paraları aklamaya çalıştığı ortaya çıktı. Polis, Qian’a yardım eden isimlerden birinin de Çinli restoran çalışanı Jian Wen olduğunu aktardı. Wen’in Londra’da milyonlarca sterlin değerinde lüks bir eve taşındığı ve Dubai’de iki mülk satın aldığı öğrenildi. Wen, geçtiğimiz yıl aynı suçlamalardan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

"Zenginlik tanrıçası" olarak tanıtılmış

Çinli Lifeweek dergisinin 2024 yılında yayımladığı habere göre, dolandırıcılığın mağdurlarının büyük kısmını 50 ile 75 yaşları arasındaki yatırımcılar oluşturuyordu. Bu kişiler, Zhimin Qian’ın şirketine garantili kazanç vaatlerine inanarak yatırım yaptı. Birçok yatırımcının ise Qian’ı hiç tanımadan, sadece yakın çevresinin yönlendirmesiyle bu adımı attığı belirtildi. Başsavcı Yardımcısı Robin Weyell konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bitcoin ve benzeri kripto varlıklar, organize suç örgütleri tarafından servetleri gizlemek ve transfer etmek amacıyla giderek daha fazla tercih ediliyor. Bu dava, bu tür dolandırıcılıkların ulaşabileceği mali boyutu açıkça ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.