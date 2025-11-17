Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, 27 Ekim’de 6,1 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından hasar gören yüksek katlı yapılarda güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. Yetkililer, riskli bölümleri için tıraşlama ve kat düşürme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Artçı sarsıntılar ve deprem fırtınası

İlçe, 10 Ağustos’ta yaşanan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından kısa süre içinde benzer büyüklükte yeni bir sarsıntı ile sallandı. AFAD Deprem Dairesi, 27 Ekim’de saat 22.48’de gerçekleşen depremin derinliğini 5,99 kilometre olarak kaydetti. Deprem, Marmara ve Ege bölgelerindeki birçok ilde hissedildi ve çok sayıda artçı sarsıntıya yol açtı.

Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları

Depremde 4 bina tamamen yıkılırken, ağır hasar gören yapılar dron ile havadan görüntülendi. Bölgedeki enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sırasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de destek sağladı.

Riskli yapılarda tıraşlama ve kat düşürme

Yetkililer, özellikle yüksek katlı ve ağır hasarlı binalarda risk oluşturan bölümler için tıraşlama ve kat düşürme işlemlerinin başlatıldığını belirtti.