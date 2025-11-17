Balıkesir'in Sındırgı ilçesini sarsan ve 10 Ağustos ile 27 Ekim tarihlerinde 6,1 büyüklüğünde kaydedilen depremlerin ardından evleri kullanılamaz hale gelen afetzedeler için önemli bir adım atıldı. Balıkesir Valiliği'nin eş güdümünde hızla hazırlanan "Tomruk Geçici Yaşam Merkezi," hasar gören vatandaşların yeni adresi olmaya başladı. Merkezi, ilk aşamada kurulan 40 konteyner ile hizmete açıldı.

Valilik koordinasyonunda ilk etap tamamlandı

Yağcıbedir Mahallesi mevkisinde, afet sonrası barınma ihtiyacını gidermek üzere AFAD tarafından kapsamlı çalışmalar yürütüldü. Bu çalışmalar sonucunda, 10 dönümlük geniş bir alana ilk etapta yerleştirilen 40 adet konteyner, depremden etkilenen ailelerin kullanımına sunulmuş durumda. Geçici barınma merkezinin oluşturulması, depremzedelerin zorlu kış şartlarına girmeden daha güvenli ve düzenli bir yaşama geçişini amaçlıyor.

Kırsal mahallelere konteyner ve temel ihtiyaç desteği

İlçe merkezindeki merkez çalışmalarının yanı sıra, Sındırgı genelindeki kırsal mahallelerde de eş zamanlı olarak barınma ve temel malzeme dağıtımı sürdürülüyor. Bu bölgelerde vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere konteyner kurulumları ve zaruri yaşam malzemelerinin dağıtımı aralıksız devam etmektedir.

İlçe genelinde bugüne kadar toplam 171 adet konteynerin kurulum süreci başarıyla tamamlanmış durumdadır. Ayrıca, depremler nedeniyle iş yerleri zarar gören ve ticari faaliyetlerini sürdüremeyen esnaflar için de konteyner temini ve dağıtım işlemleri devam etmektedir. Bu destek, bölgenin ekonomik yaşamının aksamadan devam etmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Vatandaşlardan memnuniyet mesajları ve altyapı düzeni

Tomruk Geçici Yaşam Merkezi'ne yerleşmeye başlayan depremzedeler, yeni barınma alanlarının kendilerine sağladığı koşullardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlar, konteynerlerin genel temizliği, oluşturulan yaşam alanının düzeni ve sunulan altyapı hizmetlerinin kalitesi konusunda pozitif geri bildirimlerde bulundu. Merkez, depremzedeler için geçici süreyle de olsa konforlu ve insani bir yaşam alanı sağlamayı sürdürüyor.