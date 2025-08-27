Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, 10 Ağustos’ta yaşanan depremin ardından bölgede yüzlerce artçı kaydedildi. Deprem çevre illerden de hissedilmiş, 2 kişi hayatını kaybetmiş ve 29 kişi yaralanmıştı. Çok sayıda yapının yıkıldığı ve ağır hasar aldığı ilçede vatandaşların tedirginliği sürüyor.

Bu sabah 4.4 büyüklüğünde yeni deprem

Artçıların aralıksız sürdüğü Sındırgı’da bugün sabah saatlerinde bir deprem daha meydana geldi. AFAD verilerine göre, saat 05.46’da merkez üssü Sındırgı olan 4.4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Bölge halkı, gece ve sabah saatlerinde yaşanan bu depremler nedeniyle büyük panik yaşadı.

“Depremcik sağanağı sürüyor”

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, Sındırgı merkezli depremlerin bölgesel dağılımını aktardı. Ercan, şu ifadeleri kullandı:



“Yıkım gücü 8, büyüklüğü M6.1 olan Sındırgı depreminden sonra artçı depremler ardı ardına kesilmeden M4,5-5 büyüklüğüne kadar çıkarak sürmektedir. Artçı depremcikler, Demirci, Gölmarmara, Akhisar, Kırkağaç, Gelenbe, Balıkesir ve Dursunbey çevresinde yoğunlaşmaktadır. Sarsıntılar genellikle doğu-batı ve kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda, 12 ila 15 kilometre derinlikte meydana gelmektedir. Adeta bir deprem sağanağı yaşanmaktadır.”

Yıkıcı deprem beklentisi yok

Bölgedeki gerginliğin henüz tam anlamıyla boşalmadığını vurgulayan Prof. Dr. Ercan, artçıların uzun süre devam edeceğini belirtti:



“Bu durum, gerginliğin 6.1 büyüklüğündeki ana depremle tamamen boşalmadığını göstermektedir. İkincil artçı depremler bir süre daha sürecektir. Halk çok tedirgin, en ufak sarsıntıda sokaklara çıkmaktadır. Ancak bölgede yıkıcı yeni bir deprem beklemiyorum. Görünüşe göre artçılar 1-2 ay daha devam edecek, ardından sönümlenmeye geçecektir.”