Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin ayrıntıları
Büyüklük: 4.2 (Mw)
Tarih: 27 Ağustos 2025
Saat: 10.29 (TSİ)
Merkez Üssü: Sındırgı (Balıkesir)
Enlem: 39.19611 N
Boylam: 28.21833 E
Derinlik: 9.07 km
İzmir’de panik yarattı
Deprem, Balıkesir’in yanı sıra İzmir’de de şiddetli şekilde hissedildi. Kent merkezinde ve çevre ilçelerde vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, sosyal medyada birçok kullanıcı sarsıntının şiddetine ilişkin paylaşımlarda bulundu.
Kaynak: HABER MERKEZİ