Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin ayrıntıları

Büyüklük: 4.2 (Mw)

Tarih: 27 Ağustos 2025

Saat: 10.29 (TSİ)

Merkez Üssü: Sındırgı (Balıkesir)

Enlem: 39.19611 N

Boylam: 28.21833 E

Derinlik: 9.07 km

İzmir’de panik yarattı

Deprem, Balıkesir’in yanı sıra İzmir’de de şiddetli şekilde hissedildi. Kent merkezinde ve çevre ilçelerde vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, sosyal medyada birçok kullanıcı sarsıntının şiddetine ilişkin paylaşımlarda bulundu.