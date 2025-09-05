Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lale Dilbaş, 60. yaşını motosikletiyle çıktığı 11 ülkeyi kapsayan 60 günlük Avrupa yolculuğuyla kutladı. Başlangıçta “eve dönüş” temalı bir sanat projesi olarak planlanan serüven, Avrupa’nın müzelerinden farklı kültür ve inançlarına kadar uzanan kişisel bir keşif yolculuğuna dönüştü.

Dilbaş, yolculuk boyunca yalnızca 4-5 kilo eşya taşıyarak sadeleşmenin özgürleştirici etkisini deneyimledi. “Fazlalıklardan arınmak ve yolda olmak, hayattaki birçok şeyi daha net görmemi sağladı. Herkes kendi meditasyonunu bulmalı. Benimki yolda olmaktı,” dedi.

Motosiklet tercihi: Napoli ilhamı

Dilbaş, motosikleti seçme nedenini Napoli’de gözlemleriyle açıkladı:

“Geçen yıl Napoli’de insanların motosikleti hayatlarının bir parçası haline getirdiğini gördüm. Motosiklet sadece bir araç değil, bir kültür. Tasarımı, dayanıklılığı ve sürüş keyfi beni etkiledi. O an kendime ‘Ben de uzun yola motosikletle çıkacağım’ dedim.”

Yolculuk sırasında hem fiziksel hem ruhsal olarak dönüşüm yaşadığını belirten Dilbaş, yalnız seyahat etmenin kendi güvenini artırdığını ve duygusal deneyimlere kapı araladığını söyledi.

Sanatsal üretim ve keşif

Dilbaş, sanat üretiminin bir yolculuk gibi belirsizliklerle dolu olduğunu ifade etti. Hollanda’daki bir sanat atölyesinde gerçekleştirdiği eser, yolculuğun dönüm noktası oldu. Atina’daki müzeler, kiliseler ve fresklerden aldığı ilhamla, proje dinler ve kültürler arası etkileşime evrildi.

“Önemli olan içimize bakmak ve hayallerimizi ertelememek. Bu yolculuk kendime verdiğim en anlamlı hediye oldu.”

Rotası: 67 durak, 12 bin 400 kilometre

Çeşme’den başlayan yolculuk; Atina, Bari, Amalfi kıyıları, Napoli, Rotterdam, Maastricht, Brüksel, Tiran, Mostar, Dalmaçya kıyıları ve Trieste gibi 67 noktadan geçti. Dilbaş, 60 günde 12 bin 400 kilometre yol aldı; bunun 2 bin 500 kilometresi motosikletle gerçekleşti. Yolculuk planlaması ilk üç günle sınırlı olup, kalan rota yolda şekillendi.