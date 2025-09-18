Eskişehir Kumlubel Mahallesi’nde yaşayan 35 yaşındaki inşaat işçisi Adem Arslan, Pazar günü başına talihsiz bir olay geldi. 6 yaşındaki oğlu M.H.A., evde oynadığı sırada içinde beş çeyrek altın bulunan kutuyu ikinci kattan aşağıya attı. Kutunun kaybolduğunu fark eden aile, kısa süreli panik yaşadı.

Altınları alan kadın kameralara yansıdı

Olayın ardından polise başvuran Arslan ailesi, güvenlik kameralarını incelediklerinde sokaktan geçen bir kadının altın dolu kutuyu alıp uzaklaştığını tespit etti.

Adem Arslan, birikimlerini araba almak ve yakın zamanda ameliyat olacak bir akrabalarının masraflarını karşılamak için biriktirdiğini belirtti. Arslan, altınları alan kişiye seslenerek, birikiminin geri getirilmesini istedi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayın detayları

Olayı anlatan Adem Arslan, Pazar günü saat 12.37’de durumu fark ettiklerini söyledi. “Köyden yeni gelmiştik ve eşyalarımızı düzenlemeye çalışıyorduk. Altınlar kutu içinde dolaptaydı. Küçük oğlum kutuyu aldı, açamayınca camdan aşağı attı.

Kutunun kaldırıma düşmesini fark edince diğer çocuğumuzu gönderdik, ama bulamadık. Kameralarda bir kadının kutuyu alıp içindekileri çantasına koyduğunu gördük. Yüzü net şekilde kaydedilmiş. Kamera kayıtları polis ekipleri tarafından inceleniyor” dedi.

Altınlar aile için büyük önem taşıyordu

Altınların hem araba almak hem de ameliyat masraflarını karşılamak için biriktirildiğini belirten Arslan, “Alan kişi beni duyuyorsa, Allah rızası için geri getirsin. Bu altınlar bizim için çok önemliydi.

Zor kazandığımız paraydı. Önceliğimiz çocuklarımız ve ailemizin sağlığı. Altınlar geri gelirse hem borçlarımızı kapatacak hem de yakın akrabamın sağlık giderlerini karşılayabileceğiz” ifadelerini kullandı