Mersin’in Toroslar ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Revşan Demir, 5 yaşındaki oğlu Mert Veysel Karakoç’u bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan anne, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay Toroslar’da yaşandı

Olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. Dini nikahla birlikte yaşadığı eşinden olan oğlu Mert Veysel Karakoç’u bıçaklayan Revşan Demir, küçük çocuğu boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Karakoç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Morgdan alınan çocuk toprağa verildi

Hayatını kaybeden çocuğun cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Karakoç’un cenazesi yakınları tarafından alınarak Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

“Evi cinler sardı” iddiası

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen anne Revşan Demir’in, olay öncesinde evde bağırarak “Evi cinler sardı, ben gidersem çocuğum ne olacak” dediği öğrenildi. Demir’in oğlunu önce boğazından kesip ardından 8 yerinden bıçakladığı tespit edildi.

Anne tutuklandı

Olay sonrası gözaltına alınan Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan anne, tutuklanarak cezaevine gönderildi.